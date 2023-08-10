調查官在宣讀完權利後，將郭哲敏上手銬。（陳麒全攝）

調查局特勤中心與刑事局除暴特勤隊戒護，將郭哲敏上手銬腳鐐，新北市處接押依法逮捕，解送新北地檢署歸案。（陳麒全攝）

調查局特勤中心與刑事局除暴特勤隊戒護，將郭哲敏上手銬腳鐐，新北市處接押依法逮捕，解送新北地檢署歸案。（陳麒全攝）

調查局特勤中心與刑事局除暴特勤隊戒護，將郭哲敏上手銬腳鐐，新北市處接押依法逮捕，解送新北地檢署歸案。（陳麒全攝）

調查局特勤中心與刑事局除暴特勤隊戒護，將郭哲敏上手銬腳鐐，新北市處接押依法逮捕，解送新北地檢署歸案。（陳麒全攝）

睿世公司負責人郭哲敏2018年經營人民幣、港幣、台幣及美元異地換匯業務，經手地下匯兌資金2百億元，涉嫌違反銀行法罪責，而他2022年10月潛逃出境，郭哲敏日前持柬埔寨護照入境泰國後，7月底在泰國落網，發布通緝的新北地檢署與刑事局、法務部調查局多次開會討論，並與泰方斡旋，最後成功在10日下午15時45分押解返台，由調查局特勤中心與刑事局除暴特勤隊戒護，將郭哲敏上手銬腳鐐，並直接解送新北地檢署歸案。

調查局指出，睿世軟體科技股份有限公司負責人郭哲敏自2018年間起經營人民幣、港幣、新臺幣及美元異地換匯業務，經手地下匯兌資金共新臺幣2百餘億元，涉嫌違反銀行法罪責，經調查局新北市調查處移送新北地檢署，但郭員於2022年10月26日偵查期間即潛逃出境，檢方隨後對郭發布通緝，並於2023年2月22日偵結起訴。

警政署刑事警察局副局長陳明君表示，郭嫌除了持有台灣護照以外，他還持有柬埔寨的護照，便利他逃亡流竄在許多的國家，在今年的2月份掌握了消息，郭嫌從馬來西亞持用刑事局鎖定的柬埔寨護照，潛逃到泰國藏匿，我駐泰國警察聯絡官也和泰國當地執法單位，組成緝逃小組，經過雙方交換情資也展開跟監行動，一步一步拼湊出逃亡路線，在7月27日掌握落腳點，也跟泰國的法院申請拘搜票，在他藏匿處所將他逮捕到案。

警政署表示，在專案的進行當中，署長黃明昭正好率領刑事局局長等團員，在泰國訪問、交流、研商打擊詐欺、洗錢以及相關犯罪議題，黃明昭也特別利用這個機會拜訪泰國移民總局，獲得大力協助，提前將郭嫌安排在10日返回台灣接受偵查、審判。

因本案備受台泰媒體及社會矚目，調查局駐泰國法務祕書、警政署刑事警察局駐泰警務祕書及移民署駐泰移民祕書聯手共打犯罪不法，與泰國移民局密切協調，由調查局法務祕書及刑事局警務祕書協同執行押解郭員任務，搭乘中華航空班機下午抵達桃園國際機場，再由調查局特勤中心與刑事局除暴特勤隊戒護，將郭哲敏上手銬腳鐐，新北市調處接押依法逮捕，解送新北地檢署歸案。