台灣運動安全急救協會參與寵物CPR種子教師培訓。（新北市動保處提供）

新北市動保處今年起積極推動寵物CPR訓練，已有600餘人完成訓練並取得證明。今年與台灣運動安全暨急救技能推廣協會合作推廣寵物心肺復甦術，日前在雙和醫院舉辦種子教師儲備訓練，共15名人員參與操作及演練，成為寵物CPR講師，日後將協助後續訓練課程。

動保處過去與新北市消防局合作舉辦寵物CPR訓練課程，今年新增與與台灣運動安全急救協會合作，該協會推廣全民運動安全及訓練民眾急救技能、培訓緊急救護人員及促進相關教育訓練，今年跨足寵物CPR訓練課程，參與寵物CPR種子教師培訓，將救援對象擴及寵物。

台灣運動安全急救協會祕書長徐嘉鴻表示，協會致力推廣全民CPR理念，為傳遞與建立起正確的醫學知識，提供完整的急救訓練，特與新北市動保處合作辦理急救課程訓練，民眾在此課程裡可以學習到成人、嬰幼兒以及動物的CPR技術操作，了解急救技能的關聯性與重要性，學習到正確與實用的急救知識與技能。

根據過去實例，消防人員從火場中救出窒息的貓犬，透過現場立即施予CPR，確實能救回貓犬生命。常見動物因食物噎到、溺水、身體虛弱等發生突然性休克，保握黃金3分鐘施行CPR，可在第一時間挽救毛寶貝的性命。

動保處表示，寵物CPR並不難，首先確認是否有呼吸心跳；第二步把寵物嘴巴打開，舌頭往下拉，暢通呼吸道；第三步施行人工呼吸，將狗狗嘴巴握緊，對鼻子吹氣1次，接著雙手交叉進行胸外按摩7次，按壓部位在肩胛骨與肋骨處，循環15至20分鐘，做完CPR後，仍要立刻送往動物醫院治療。