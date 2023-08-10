位在台東卑南鄉的桑樹溪，是近年爆紅的朔溪祕境，今下午傳出溺水意外，1名外籍男子與1名台籍李姓男子，一同前往溪流上游戲水消暑，未料，李男踩空沉入峽谷深潭，同行外籍男子向附近民眾呼喊求助，由於訊號不良，無法即時通報119，救起時已無生命跡象，送醫搶救不治。

台東縣消防局今下午接獲民眾報案，1名李姓男子在卑南鄉東興村桑樹溪溺水，救護車出勤途中又再獲報，溺水男子已由2名朔溪客救上岸實施CPR，救護人員趕抵現場持續施以CPR，並將李男送往台東馬偕醫院急救。

據了解，29歲台灣籍李姓男子與1名外籍男性友人前往桑樹溪上游戲水，李男下水步行到1處峽谷深潭，由外籍友人幫他攝影拍照，不料，李男一腳踩空沉入水底，外籍男子見狀大聲呼救。

熱心救人的羅姓民眾表示，在朔溪回程途中，見到有年輕人呼救，趕緊卸下裝備，跳入水中救人，當時李男已溺水約5分鐘。另1名救人的陳姓民眾說，男子救起時全身僵硬，兩眼翻白。

由於桑樹溪地處偏遠，民眾手機收訊不良，只好騎車向外尋找有訊號的地方，通報119求救，李男被救起時已失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，詳細事故原因還有待進一步調查釐清。