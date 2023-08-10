南投縣環保局派遣機具，協助遭土石流肆虐的埔里鎮蜈蚣里清理家園。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災重創南投縣仁愛鄉，目前剩都達部落聯外道路未搶通，平靜橋附近路基嚴重流失，打算高繞新闢便道，預估要一周時間，當地農民心急如煩，認為家園受災已經很慘，萬一農作物運不出去，恐怕雪上加霜；加上部落住家多戶受災，南投縣環保局攜手國軍進行清消，仁愛鄉公所宣布11日仍正常上班、停止上課。

環保局李易書局長表示，感謝國軍兵力的支援，不僅提供了實質的幫助，更是向受災居民傳遞了溫暖和關懷，讓居民們感受到整個社會的支持。期望透過大批人力、物力的進駐，盡快協助仁愛鄉災區環境復原，再次感謝國軍及各單位的齊心協力，盼能協助災民早日恢復往日家園。

南投縣衛生局呼籲，大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，也可能含有尖銳物，建議民眾清理家園時最好穿著防水、保護性的雨鞋或，戴好手套及口罩，避免感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病，建議居家環境用肥皂、500PPM稀釋漂白水及75％酒精做清潔，避免細菌滋生殘留。