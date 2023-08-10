今年以來全球股市及台股加權指數上揚，帶動政府基金投資績效。銓敘部今天公布，退撫基金截至今年6月底整體收益達673.63億元，收益率9.21％；另外，公保準備金投資運用的累計收益也達468.82億元，收益率13.03％，在國內各政府基金排名第一。

考試院會今天聽取銓敘部「公務人員退休撫卹基金112年截至6月底止之財務運用情形」業務報告。報告指出，今年在新冠肺炎疫情流感化、全球通膨未再攀高及美國聯準會放緩升息腳步下，風險性資產重新受到投資人青睞，股票市場並在人工智慧（AI）應用推動科技股價值重估下，激勵相關科技股上揚，引領股票市場重回多方格局。

銓敘部統計，今年上半年MSCI全球指數及台股加權股價指數分別上漲13.93％及19.65％。截至今年6月底止整體基金收益數為673.63億元，期間收益率為9.21％。

雖然今年以來的投資獲利增加，不過，退撫基金管理局表示，先進經濟體通膨仍居歷史相對高位，主要央行並宣示維持利率在高檔一段期間，高通膨與高利率抑制消費動能與企業投資意願，預期下半年全球經濟復甦力道仍偏弱，恐影響股市震盪表現。

基金管理局將緊盯全球貿易及消費等需求面變化，在不確定因素未見和緩前，將資產配置於高殖利率及具中長期投資價值的資產，以因應相關投資風險。

此外，公保準備金以資產配置方式均衡布局國內外金融市場，今年截至6月底止，整體規模為3637.13億元，累計收益也達468.82億元，收益率更達13.03％。

考試院院長黃榮村在會中裁示，今年上半年全球經濟成長動能放緩但具韌性，去年導致股市下跌的利空則有鈍化跡象，股市出現上揚走勢。由於全球經濟仍會受到地緣政治、極端氣候及歐美先進國家與中國大陸戰略對抗的影響，基金管理局仍應密切注意金融情勢變化，在兼顧基金收益及投資風險下，適時調整投資組合，以充分維護基金參加人員權益。