夏威夷第二大島毛伊島野火災情慘重，多人死傷。

美國夏威夷州野火災情慘重，第2大島毛伊島（Maui）多處陷入火海，又以島嶼西端觀光城鎮拉海納（Lahaina）災區最廣、情況最慘。毛伊郡府官網在當地時間周三（9日）晚間公告，拉海納至少36人喪命。美國總統拜登已下令動用聯邦所有可用資源協助救災。西南航空周四（10日）宣布，增加飛往夏威夷的航班數量，協助疏運。

綜合美聯社、路透社報導，這場野火受到位處夏威夷州附南方的朵拉颶風影響，毛伊島火勢難以收拾，許多原本熱鬧繁忙的街道已成處處冒煙的災區，汽車燒成空殼，歷史建物殘破，多處住宅區成了災區，好幾家大型旅館不斷冒煙，港口一帶滿目瘡痍。大火燒了一整夜，火勢直逼海邊，走避不及的居民只能跳海逃命，大人小孩都有。

官員稍早說明，拉海納鎮至少271幢建物半毀或全毀，傷者起碼好幾十人，至少20名嚴重燒燙傷患已送往歐胡島救治。消防隊員持續在多處火場滅火，拉海納當地只剩一條高速公路仍開放行駛，至少16條道路封閉。至9日清晨為止，全島大約1萬4500戶停電，部分地區行動網路與電話線路仍不通，很多人因為無法得知親友安危而焦慮不已，紛紛透過社群媒體尋人。

The scene in Lahaina, Maui this morning is absolutely devastating.



The entire town is being destroyed by an intense wildfire, forcing residents to sheek shelter in the ocean.



Make no mistake, climate change is making scenes like this more frequent. pic.twitter.com/dttFnAwEeJ — Edgar McGregor (@edgarrmcgregor) August 9, 2023

毛伊島野火燒了整夜，社群媒體流傳鳥瞰影像顯示，9日仍有多處冒煙。（圖／路透）

海岸防衛隊救起14名跳海逃生的居民，包括2名兒童。逾2100人8日晚間在疏散中心過夜，毛伊島卡胡魯伊（Kahului）機場此前有多個航班取消，約2000名觀光客滯留；官員稍晚表示，機場持續運作，夏威夷州運輸局9日晚間統計，超過1萬1000名遊客已撤離。檀香山市（Honolulu）的夏威夷會議中心開設避難所，安置好幾千名觀光客與災民。

拉海納鎮民法里奈利（Mauro Farinelli）表示，當地風勢自8日開始增強，後來一處山坡就冒出火，「一轉眼，什麼都燒了起來，就像噴槍點火」，強風吹壞他家車庫門，車子無法開出車庫，有個朋友開車來接他與妻子逃往避難所，如今還不知道住家命運如何，「希望一切安好，但我們覺得大概什麼也不剩了」。

身著短褲的賈維（Mason Jarvi）騎著電動機車載愛犬沿著海邊奔馳，不斷逃離步步進逼的火焰，大腿多處起了水泡，「我在這裡從沒看過這麼可怕的災難，拉海納全鎮燒成焦土，有如世界末日」。

夏威夷毛伊島8日下午發生野火，附近颶風令島上風勢加強，火勢一發不可收拾，災情嚴重。

Footage recorded by charter boat crew member Dustin Johnson shows Lahaina Harbor's pier in Maui, Hawaii, engulfed in smoke from a fast-approaching wildfire https://t.co/M7Ll11bYhx pic.twitter.com/FfV5wEDrua — Reuters (@Reuters) August 10, 2023

拉海納鎮民卡瓦科亞（Kamuela Kawaakoa）、雅索（Iiulia Yasso），周三在避難所心有餘悸描述前一天午後驚險逃生的過程。這對夫妻眼見公寓四周灌木叢悉數著火，隨手抓了幾件換洗衣物就帶著6歲兒子跳上汽車逃命，「我們險些逃生不及」，還不曉得公寓是否已燒得精光。駕車逃生途中眼見一處老人中心遭大火吞噬，他們趕緊致電911報案，但不知人員是否順利逃生；沿途盡是傾倒建物的梁柱，路上滿是車潮，逃命車速被迫減緩。

34歲的卡瓦科亞說，一家人住的公寓「拉海納浪花」（Lahaina Surf）是他從小住到大的地方，祖母也是公寓住戶。這座小鎮歷史可溯及18世紀，多年來一直是觀光熱門地點，「坐在這裡眼睜睜看著家鄉燒成灰燼，卻是無能為力，我好難受，無助不已」。

“Unbelievable.”



Richard Olsten, owner and operator of a helicopter tour company on Maui, surveyed the damage after a deadly wildfire tore through the heart of the Hawaiian island.



"It was heartbreaking," Olsten told @ABCNewsLive. https://t.co/Npu8cyZVjn pic.twitter.com/yeD9uru7PR — ABC News (@ABC) August 10, 2023

毛伊島風勢9日稍見減緩，救災單位終於能夠駕駛直升機飛到空中檢視整體災情。空中鳥瞰拉海納，大火把許多民宅、商家夷為平地，包括最熱鬧的臨海街（Front Street）在內，原本滿是觀光客購物用餐的街道充滿濃煙與碎石，一路延伸到海邊，停靠岸邊的船隻也慘遭火吻，樹木燒成焦黑枯枝。當地一家直升機觀光業者的飛行員歐斯登（Richard Olsten）難過地形容當地景象「有如歷經轟炸，堪比戰區」：「太可怕了，我飛行資歷52年，從未見過這般慘況。大家眼裡都是淚水。」

在夏威夷出生的美國前總統歐巴馬於群媒體發文表示，看到災區景象令他深感不忍。