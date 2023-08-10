美國夏威夷州野火災情慘重，第2大島毛伊島（Maui）多處陷入火海，又以島嶼西端觀光城鎮拉海納（Lahaina）災區最廣、情況最慘。毛伊郡府官網在當地時間周三（9日）晚間公告，拉海納至少36人喪命。美國總統拜登已下令動用聯邦所有可用資源協助救災。西南航空周四（10日）宣布，增加飛往夏威夷的航班數量，協助疏運。
綜合美聯社、路透社報導，這場野火受到位處夏威夷州附南方的朵拉颶風影響，毛伊島火勢難以收拾，許多原本熱鬧繁忙的街道已成處處冒煙的災區，汽車燒成空殼，歷史建物殘破，多處住宅區成了災區，好幾家大型旅館不斷冒煙，港口一帶滿目瘡痍。大火燒了一整夜，火勢直逼海邊，走避不及的居民只能跳海逃命，大人小孩都有。
官員稍早說明，拉海納鎮至少271幢建物半毀或全毀，傷者起碼好幾十人，至少20名嚴重燒燙傷患已送往歐胡島救治。消防隊員持續在多處火場滅火，拉海納當地只剩一條高速公路仍開放行駛，至少16條道路封閉。至9日清晨為止，全島大約1萬4500戶停電，部分地區行動網路與電話線路仍不通，很多人因為無法得知親友安危而焦慮不已，紛紛透過社群媒體尋人。
海岸防衛隊救起14名跳海逃生的居民，包括2名兒童。逾2100人8日晚間在疏散中心過夜，毛伊島卡胡魯伊（Kahului）機場此前有多個航班取消，約2000名觀光客滯留；官員稍晚表示，機場持續運作，夏威夷州運輸局9日晚間統計，超過1萬1000名遊客已撤離。檀香山市（Honolulu）的夏威夷會議中心開設避難所，安置好幾千名觀光客與災民。
拉海納鎮民法里奈利（Mauro Farinelli）表示，當地風勢自8日開始增強，後來一處山坡就冒出火，「一轉眼，什麼都燒了起來，就像噴槍點火」，強風吹壞他家車庫門，車子無法開出車庫，有個朋友開車來接他與妻子逃往避難所，如今還不知道住家命運如何，「希望一切安好，但我們覺得大概什麼也不剩了」。
身著短褲的賈維（Mason Jarvi）騎著電動機車載愛犬沿著海邊奔馳，不斷逃離步步進逼的火焰，大腿多處起了水泡，「我在這裡從沒看過這麼可怕的災難，拉海納全鎮燒成焦土，有如世界末日」。
拉海納鎮民卡瓦科亞（Kamuela Kawaakoa）、雅索（Iiulia Yasso），周三在避難所心有餘悸描述前一天午後驚險逃生的過程。這對夫妻眼見公寓四周灌木叢悉數著火，隨手抓了幾件換洗衣物就帶著6歲兒子跳上汽車逃命，「我們險些逃生不及」，還不曉得公寓是否已燒得精光。駕車逃生途中眼見一處老人中心遭大火吞噬，他們趕緊致電911報案，但不知人員是否順利逃生；沿途盡是傾倒建物的梁柱，路上滿是車潮，逃命車速被迫減緩。
34歲的卡瓦科亞說，一家人住的公寓「拉海納浪花」（Lahaina Surf）是他從小住到大的地方，祖母也是公寓住戶。這座小鎮歷史可溯及18世紀，多年來一直是觀光熱門地點，「坐在這裡眼睜睜看著家鄉燒成灰燼，卻是無能為力，我好難受，無助不已」。
毛伊島風勢9日稍見減緩，救災單位終於能夠駕駛直升機飛到空中檢視整體災情。空中鳥瞰拉海納，大火把許多民宅、商家夷為平地，包括最熱鬧的臨海街（Front Street）在內，原本滿是觀光客購物用餐的街道充滿濃煙與碎石，一路延伸到海邊，停靠岸邊的船隻也慘遭火吻，樹木燒成焦黑枯枝。當地一家直升機觀光業者的飛行員歐斯登（Richard Olsten）難過地形容當地景象「有如歷經轟炸，堪比戰區」：「太可怕了，我飛行資歷52年，從未見過這般慘況。大家眼裡都是淚水。」
在夏威夷出生的美國前總統歐巴馬於群媒體發文表示，看到災區景象令他深感不忍。
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