氣候變遷不僅對人類生存造成威脅，物種生態也飽受衝擊。科學家指出，一種生長於喜馬拉雅山脈、擁有3.9億年歷史，堪稱全球最古老的「藻苔」植物挺過多次生物大滅絕，卻可能捱不過暖化災難，正以每年減少1.6%的速度走向絕種。

世界最高峰喜馬拉雅山脈也逃不過暖化危機，到本世紀末，恐有8成冰川將會消失。（圖／Shutterstock）

根據英國《衛報》9日報導，早在喜馬拉雅山脈形成以前，藻苔屬植物（Takakia）就已在當地存在了1億年，它的生長速度緩慢、數量稀少，只存在美國、日本和西藏偏遠地區，卻因為生長環境太過嚴苛，反而發展出良好的適應力，成為世界上進化最快的物種之一。

研究團隊指出，藻苔屬植物已存在3.9億年，稱作「活化石」一點也不為過。這種植物可自行修復受損的DNA，也能在曬傷後復原，甚至發展出靈活的「分枝系統」（branching system），形成堅固的族群結構，抵禦暴風雪侵襲。

Takakia lepidozioides was one of the first land plants on Earth. Now climate change is killing it https://t.co/dQGF5J4rVf — Bloomberg (@business) August 9, 2023

不過，由於全球暖化加速，專家發現，藻苔屬植物正遭受更強烈的紫外線照射，其生長環境的冰川也快速融化，導致棲地大幅減少。過去10年來，西藏地區的藻苔屬植物每年減量約1.6%，預估本世紀末，全球各地將只剩下1000至1500平方公里地區適合藻苔屬植物生存。科學家目前正嘗試取部分樣本移往實驗室繁殖，以避免發生「物種滅絕」。