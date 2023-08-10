由於午後對流旺盛，全台多地出現猛烈降雨，氣象局針對台北市、桃園市發布大雷雨即時資訊，桃園更傳出積水的情況，一名網友分享桃園八德區公所積淹水的影片，低窪處水深及小腿肚，她表示，當時雨下不到10分鐘就積水，「辦個事就淹水」。

一名彭姓女網友今日下午發文表示，她到桃園市八德區公所辦事，未料突然下起滂沱大雨，「不到10分鐘就淹水！」同時她也上傳多段影片，分享區公所正門口與八德國小人行道拍下情況。

影片可見，當時天空大雨不斷，馬路上來不及排出的積水約有半個輪胎高，機車行經時濺起的水花幾乎和機車龍頭一樣高，小轎車直衝積水處時來不及減速，大量的水濺上擋風玻璃，看起來相當危險。此外，畫面中還有2名撐傘、穿拖鞋的路人涉水過馬路，有一半的腿都泡在混濁的水中。

彭姓網友表示，八德區巧克力街的巧克力共和國一帶也有積水，提醒用路人要小心。（圖／彭姓網友授權使用）

女網友表示，不僅八德區公所附近積水，就連巧克力共和國附近也有類似情況，提醒用路人注意安全。而畫面曝光後，有不少在地網友回應，「我們僑愛這邊也誇張」、「我這也是一樣下大雷雨」。

另外，桃園龜山區下午也因為大雷雨出現積水的情況，市議員李宗豪說，「山鶯路、民安街口淹水，路過民眾請注意安全！」同時它也分享自己涉水而過的畫面，水已從馬路漫到人行道內，深度約到腳踝。