郭彥均透露因為運動導致椎間盤、膝蓋受傷。（CRAFT提供）

郭彥均（左）、黃沐妍都熱愛運動。（CRAFT提供）

41歲郭彥均今（10日）與黃沐妍（小豬）出席運動品牌活動，運動員出身的他，透露未來會進行椎間盤手術，「我的腰是24小時都在痠，壓到神經根的那種不舒服。我在錄影時，很多觀眾會說『為什麼我都在動？』，那是因為我要左腳、右腳輪流，不然我的腰沒辦法伸展」。

他坦言，自己很抗拒開刀，但無奈狀況不好到醫生直接無情宣判「一定要開刀」，他也決定聽從醫生指示，但希望現在先不要手術，等用到最後，年紀老了再開。

除了椎間盤突出的問題，郭彥均2015年因打籃球導致右膝十字韌帶斷裂，8年來都在認真復健，「現在不跑比跑還要痛，跑不會痛，反而是我休息之後，血液一直往上衝，經過我膝蓋才會痛。不過一定要動，不動肌肉就會萎縮」。

此外，日本籍男星葛西健二在2018年喪女，之後就一度消失在螢光幕前，近日又在《WTO姐妹會》露面，有關心對方？郭彥均說，很高興看到葛西的復出，也希望大家幫他加油，「眼神就是對他最好的溫暖、關心」。