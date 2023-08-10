樂天桃猿與台鋼雄鷹進行交易案，用3球員加合約轉讓換來前旅美好手林子偉，領隊浦韋青表示，目前從台鋼那邊了解合約還差細節，但不影響意願，至於是不是在交易生效日15日桃猿主場「開箱」？他僅說，主場亮相是前提，但實際出場還要與教練團討論後而定。

這次台鋼與樂天交易案將於15日生效，林子偉最快將在下週披猿袍，是否有機會直接在下週二亮相？浦韋青說：「會以主場亮相為前提，還會再跟總教練討論，目前程序走完還需要一些時間，選手可能也需要調整，所以沒辦法告訴大家明確是在什麼時候上場。」

浦韋青透露，目前林子偉已經回到台灣進行技術調整，將在15日向球隊報到，「現在我們掌握到他的狀況還不錯，等程序走完、合約還有一點點細節，是可以期待（主場亮相），但815可能還沒那麼快。」

桃猿希望林子偉加入能為下半季衝刺帶來良好化學效應，不過林子偉是這次杭州亞運中華代表隊成員之一，球隊屆時將會缺少一員大將，戰力恐受影響。浦韋青說：「到時候再看要怎麼處理，該負擔的義務，要去的還是要去。」

對於外界評論這次交易案桃猿成為大贏家，浦韋青認為，交易案不是只看一時，「一直都是要看整體、兩邊球隊規劃。」他坦言，也非常不捨這4位球員，「他們都是我們過去能夠奪冠的公陳，但職業世界中就是要讓市場更活絡，這是6球團的責任。」

成為交易籌碼的王溢正、翁瑋均及藍寅倫3人現都在二軍，浦韋青在上午也親自南下一趟向選手親自說明，「我們3個選手都滿堅強的，倒是我後面有點講不下去，腦中晃過很多畫面，但這次交易也是為了延續他們的舞台所做出的決策。」