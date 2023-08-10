腎功能不佳者需注意飲食控制，多數人都知道要限鉀、磷，而楊桃更是要謹慎看待的水果。腎臟科醫師江守山表示，楊桃對腎臟有毒並非鉀離子的問題，其含有大量草酸恐造成腎衰竭；以及一種特有的神經毒素Caramboxin，腎功能不全者食用恐產生中毒反應，嚴重恐致死。此外，營養師李婉萍提到，即使是腎功能正常的人也不宜過度攝取楊桃，可能導致急性腎損傷。

江守山在個人臉書專頁「江守山醫師」發文指出，楊桃之所以對腎臟有毒，並不是因為鉀離子的問題，主要是其含大量的草酸，若1次吃3顆楊桃，尤其又在脫水的情況下，就會直接造成永久性的腎衰竭。他說，即便是正常人，一旦吃下4～6顆楊桃或飲用300cc的楊桃汁，也可能會引起副作用。

江守山接著提到，楊桃還含另一種神經毒素Caramboxin，正常情況下應由腎臟排泄掉，但在腎功能不全者上卻會大量累積於血液，從而穿過血腦障壁，造成打嗝、抽搐甚至失去意識等反應，嚴重甚至導致死亡。

此外，營養師李婉萍過去於個人網站撰文提到，從多個國家的病例研究中發現，即便是腎功能正常者仍不宜過度攝食楊桃，像是在短時間內飲用大量楊桃汁，可能會導致急性腎損傷，特別是在空腹或脫水狀態下。

至於吃多少才算適量？李婉萍說，根據衛福部每人每日2份水果的建議來看，一粒常見大小的楊桃（去除芯籽及硬邊後約250公克）等於一份，這也是糖尿病患者可放心攝取的量。