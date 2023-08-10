俗話說一樣米養百樣人，有些人遇到衝突總是希望大事化小、小事化無，也有人氣焰旺盛，總是咄咄逼人。《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，雖然是毒舌王，一開口就狠戳別人要害，但其實他們只是喜歡逞口舌之快，只說狠話，不做狠事，是名副其實的紙老虎。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，更是出了名的毒舌王，只要看不慣什麼事情，就會一一指正，沒有人能讓他們有所收斂。但其實很多時候，心急如焚的處女座只是因為恨鐵不成鋼而口不擇言，嘴硬心軟的他們並不會做出任何傷天害理的事情，所以當處女座撂狠話時，不要輕易當真。

▍獅子座

獅子座與生俱來的王者氣息，讓不少人望之卻步，加上自尊心極強，總是擺出一副高姿態的樣子。一旦與人發生衝突，好勝心強的獅子為了維護面子，會無所不用其極地撂狠話，目的是為了讓對方知難而退，只要對方服軟，整起事件就會相安無事。

▍牡羊座

牡羊座脾氣暴躁易怒，經常因為一些小矛盾和他人發生口角，但僅只於此，牡羊的魯莽行為只侷限在撂狠話，也因為好勝心作祟，他們會表現出很強硬的姿態，但其實只要給他們台階下，牡羊消氣後反而會因為心軟而主動和對方交談。