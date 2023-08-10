中部科學園區-台中園區擴建二期開發案目前在台中市都市計畫委員會審議階段。（都發局提供／張亦惠台中傳真）

台積電日前宣布高雄廠將導入2奈米製程，有報導指出，這代表台積電台中計畫生變。台中市議員江肇國批評，台中市政府相比高雄市政府態度消極，並未大力協助排除困難，要求市府正視。中科管理局表示，並未聽說計畫生變，目前仍在補件中。市府則回應，竭誠歡迎台積電，但也請台水、台電確保不會排擠民生用水用電。

江肇國指出，沒想到最早宣布落腳台中的台積電，在市府消極只想推托中科情況下，也只能把機會讓給別人，他曾提出成立園區的概念，再討論併入中科園區，目的就是市政府優先協助解決用地問題，讓台積電減少顧慮。

中部科學園區-台中園區擴建二期開發案目前在台中市都市計畫委員會審議階段，都發局表示，都市計畫案今年3月13日提送台中市都委會審議，委員會基於把關市民權益及降低環境衝擊的立場，請中科管理局就用水、用電、周邊交通、事業廢棄物等議題，提出具體承諾與因應計畫。

江肇國表示，高雄爭取台積電設廠，挑戰並不比台中輕鬆，高雄市府由經發局主導，跨局處合作，面對問題先行報編產業園區，主動投入經費解決土地汙染、建設水資源中心、協助饋線，上下齊力逐一排除台積電的投資障礙；台中市政府卻總是把台積電設廠的土地問題推給中科管理局，台積電設廠對台中的發展真的非常重要，請台中市政府好好正視問題，解決問題。

都發局長李正偉表示，因此案每日新增用水量約占台中市用水量7％、每日新增用電量占台中市用電量24％，因此要求中科管理局要取得台水、台電公司的書面保證，未來不會排擠台中民生、灌溉等需求，若取得證明後會盡速第二次排審，並送內政部都委會續審。

中科管理局副局長施文芳指出，目前未聽說計畫有變，上次都審委員有提出相關要求，日前有再次轉達給台水、台電公司，後續用地取得等都需待都市計畫通過後才能接續進行。都發局強調，市府竭誠歡迎並樂觀其成，也希望任何產業進駐台中，都必須在兼顧巿民權益的前提下進行。