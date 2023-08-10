國泰人壽7月稅後淨利127.7億元，累計稅後淨利257.9億元，主要反映匯兌利益及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動仍存，然公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現仍維持良好。7月新契約保費及新契約等價保費分別為233億元及46億元，為業界第一。

國泰金表示，7月受惠美國經濟持續強韌，軟著陸可能性上升，且通膨明顯降溫，Fed升息循環有望邁入尾聲，皆提振市場風險情緒。隨美台利差擴大，加以外資加大匯出力道，致台幣單月續貶0.94%，匯兌利益顯著提升。

另在利息收入雙位數成長，且股利收入持續挹注下，貢獻經常性收益，帶動整體獲利表現強勁。截至7月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾420億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。在資本方面，7月國壽淨值比逾7.5％，資本適足率（RBC）亦遠高於法令要求，體現資本維持穩健，清償能力無虞。

國泰世華銀行7月稅後淨利28.6億元，累計稅後淨利204億元，年成長28％，主因去年起央行數次升息，放款成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入達雙位數成長；受惠今年信用卡累積消費金額增加，累計淨手續費收入持續成長。截至7月底信用卡有效卡數年成長20％達660萬張，維持市場第一地位，因主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾500萬張，動卡率亦表現良好，有效挹注整體手續費收入。截至7月底逾放比率為0.1%，備抵呆帳覆蓋率為1702%，資產品質維持穩健。

國泰產險7月稅後淨利2.7億元、累計稅後淨利達4.5億元。由於防疫險理賠已結束，各項業務穩定推展，簽單保費雙位數成長，核心保險業務獲利持續提升，加上7月起現金股利入帳，推升整體獲利穩健成長。7月簽單保費29.5億元，累計簽單保費達187.0億元，年成長12%。

國泰證券7月稅後淨利2.2億元，累計前7月稅後淨利達12.6億元，年成長達49%。受惠於今年以來證券市場活絡，推升各項主要業務表現，累計台股經紀市占率達3.95%，維持歷史高檔紀錄；國泰投信7月稅後淨利1.7億元，累計前7月稅後淨利10.0億元，年成長3%，總管理資產規模達新台幣1.54兆元，續創歷史新高，穩居市場第一。