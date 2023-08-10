友通今年第二季單季合併營收新台幣37.61億元，季減2％，年減3％；歸屬母公司業主稅後損益新台幣9,800萬元，季減22％，年減15％；單季EPS0.85元。累計上半年合併營收新台幣75.81億元，年減2％；歸屬母公司業主稅後損益新台幣2.23億元，年增12％；EPS1.95元。上半年營業毛利率21％、營業利益率4.3％、歸屬母公司業主稅後淨利率2.9％，皆優於去年同期。

綜觀上半年各市場的狀況，李昌鴻指出，成長動能主要來自日本及東南亞，歐洲及美國表現相對平穩，因此雖中國大陸經濟復甦不如預期，需求偏弱，依舊繳出獲利向上表現；「三率」的拉升，則歸功於投入智慧工廠、持續提升高附加價值產品比重等策略；值得一提是，藉由過去幾季積極去化庫存及採購管控，公司本身及客戶端的庫存相較去年，水位顯著下降，逐漸回到正軌，缺料所導致的負面效應，如今已然逐漸消散。

看到下半年，李昌鴻表示，接下來工具機及網安設備雙雙看到需求回溫，工業電腦（IPC）本業則最快有機會自今年第四季回暖，後續也有新案接力，對整體表現不悲觀，會致力調整體質，將可能的負面影響降到最小。展望未來，除了工廠自動化等應用的剛性需求，看好歐美新基礎建設等政策驅動市場持續活絡，將多路並進，鎖定智慧醫療、智慧工廠及軌道交通等三大市場，加強發展Edge AI等前瞻技術，以全力提升毛利及產品附加價值，同時繼續投入智慧工廠優化製造成本，推升營運穩健向上。

另，友通今年也將首度參加東南亞及南亞地區規模最大的國際自動化大展「印度自動化工業展（Automation Expo2023）」，以智慧工廠為主軸規劃四大主題展區，展出「SR-IOV虛擬化技術」、「AGV/AMR機器人」等工廠自動化相關解決方案。工業級主機板、系統及平面觸控電腦等各產品線，在下半年也有新品上市計畫。