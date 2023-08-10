香港信報報導，恒指收盤升幅收窄，收報19,248，升2點。國企指數升15點或0.23％，收6,628。科指收4,378，倒升4點或0.1％。全日成交額為810.86億港幣。
個股方面，騰訊升0.8％報339.8港幣，成交居首有37.86億港幣。阿里將公布季績，收盤漲0.2％。創科實業上半年少賺近18％，收市急挫17％，為表現最差藍籌。
恒指10日開盤跌121點，報19,125，開盤已跌破50天線，壓力一度增大，最多跌215點，至19,030點全日低，恒指半日跌183點。午後走勢改善，恒指更一度倒升69點，高至19,315。
香港信報報導，恒指收盤升幅收窄，收報19,248，升2點。國企指數升15點或0.23％，收6,628。科指收4,378，倒升4點或0.1％。全日成交額為810.86億港幣。
個股方面，騰訊升0.8％報339.8港幣，成交居首有37.86億港幣。阿里將公布季績，收盤漲0.2％。創科實業上半年少賺近18％，收市急挫17％，為表現最差藍籌。
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