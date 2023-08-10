香港信報報導，恒指收盤升幅收窄，收報19,248，升2點。國企指數升15點或0.23％，收6,628。科指收4,378，倒升4點或0.1％。全日成交額為810.86億港幣。

個股方面，騰訊升0.8％報339.8港幣，成交居首有37.86億港幣。阿里將公布季績，收盤漲0.2％。創科實業上半年少賺近18％，收市急挫17％，為表現最差藍籌。

恒生指數收漲61點 明源雲漲逾5％
恒指開盤跌121點 中石化漲近1％
恒指開盤跌229點 騰訊跌2％
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