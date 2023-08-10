高雄警方昨（9）日深夜針對壽山萬壽橋進行違規攔檢，1名21歲的郭姓男子來回3次違規遭員警攔查，竟不滿而以「智障」、「北七」辱罵執勤員警，當場遭警方上銬帶回偵辦，訊後依妨害公務罪嫌送辦。

警方表示，高雄鼓山分局鼓山所於9日晚間22至24時於壽山萬壽橋攔檢違規車輛，22點35分許發現郭男騎機車附載他人，但後座男子未戴安全帽而予以攔查，進而發現郭男無照駕駛一併舉發。同日晚間22點59分許郭男再度騎車經過，員警發現後再攔查告發無照駕駛。23點05分許郭男又騎機車附載2人(三貼)，又再予以攔停告發。

告發結束後，郭男疑因不滿遭連續舉發而以「智障」、「北七」等不雅字眼辱罵執勤員警，員警當場將郭男依妨害公務現行犯逮捕送辦。警方對郭男共開出3張無照駕駛、2張附載人未戴安全帽、1張附載人員未依規定等6張罰單（總金額19300以上至73600元以下）。