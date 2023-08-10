受困的黑熊。（林業署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

林業署花蓮分署長黃群策感謝居民協助通報救援黑熊，並頒發台灣黑熊生態服務給付獎勵金。（林業署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮卓溪鄉有居民分別發現台灣黑熊受困陷阱，以及入侵農舍，居民通報相關人員啟動救援、脫困。林業署花蓮分署長黃群策今天感謝並頒發台灣黑熊生態服務給付獎勵金，他說，自林業署推動「台灣黑熊生態服務給付」方案，花蓮接獲4起通報並協助救援案件，顯見黑熊活動熱區居民保育意識提升，也讓誤捕黑熊不再淪為私下處理黑數。

目睹黑熊造訪農舍的楊女士說，原來黑熊離自己的住家範圍這麼近，最近幾個月一直在等牠回來，想看看牠，未來會持續參與黑熊保育；莊先生表示，日前看到黑熊有頸圈和耳標，得知是林業署野放熊，他還擔心黑熊是否無法能融入群體生活，經林業署說明研究結果他才釋懷。

花蓮分署長黃群策說明，林業署宣導台灣黑熊生態服務給付內容，及改良式獵具換領方式與操作，讓黑熊出沒熱區居民了解黑熊保育的急迫與重要性。若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，將不被究責。

林業署推動「台灣黑熊生態服務給付」，包括「自主通報給付」、「巡護監測給付」，社區部落組「黑熊巡守隊」，配合更換「改良式獵具」等都核發獎勵金。

也請有熊出沒熱區部落，家戶的食物、戶外垃圾廚餘及廢棄物清空，發現黑熊滋擾可通報03-8325141，林業署花蓮分署將在發現位置周邊裝金屬浪板、夜間播放聲響、鳴放鞭炮等防熊措施，架設紅外線自動相機持續監控，提供熊鈴和防熊噴霧予周邊居民保護人身安全。