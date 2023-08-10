「紙風車」演出啟動記者會宣告，明日起將巡迴5鄉鎮帶來免費精彩公演。(于家麒攝)

紙風車文教基金會董事長李遠(中)期望藉由演出，可以吸引更多人進入表演藝術的世界。(于家麒攝)

昇恆昌總經理江建廷(中)說，紙風車的戲非常適合全家一起觀賞，他自己看了都很感動。(于家麒攝)

台灣產物副總許乃權(中)表示，該公司秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念回饋鄉里。(于家麒攝)

「紙風車」劇團明起將巡迴5鄉鎮帶來免費精彩公演，歡迎地區親子一起到場欣賞。(于家麒攝)

「紙風車」劇團明起將巡迴5鄉鎮帶來免費精彩公演，歡迎地區親子一起到場欣賞。(圖／紙風車提供)

繼2008年在地區首度演出即造成轟動的「紙風車」劇團，睽違15年後再次重回金門轉動，今(10)日下午於縣文化局舉辦演出啟動記者會，宣告明(11)日起將巡迴5鄉鎮帶來免費精彩公演。有別於先前演出的室內規模，紙風車這次特別將國家劇院級規格的戶外舞台，飄洋過海帶到金門，演出《武松打虎》與《台灣幻想曲》2齣經典好戲，陪孩子踏上藝術的第一哩路。

紙風車文教基金會秉持著「如果大人不能改變現狀，至少要能為孩子做一些事」的信念，從2006年發起「紙風車319鄉鎮市區兒童藝術工程」，歷經5年完成全台灣巡迴演出。緊接著於2013年再次啟動「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」持續用藝術陪伴孩子至今。

主辦單位指出，這次紙風車有別15年前演出的室內規模，將國家劇院級規格的戶外舞台，飄洋過海帶到金門。5鄉鎮5連演，動用近百位工作人員各司其職，光是前置作業就超過3個月以上。8月初陸續將舞台硬體、燈光音響，透過海運方式送抵金門，陸續拆櫃、一組一組搭台，將國家劇院規模的原原本本移動到當地。演出結束後，仍需一項一項的再次拆台裝櫃後運回本島。5天的演出，幕前幕後人員在工作崗位上投入的心力難以細數。

據了解，為了送給金門孩童這份藝術的禮物，光要募集足夠的資金就已花費11年，期間5個鄉鎮的捐款金額累積將近230萬元，捐款人次達690人次，包括昇恆昌股份有限公司、財團法人江許笋文教基金會、全聯福利中心、財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會、紀念許水鏡先生基金會、台灣產物保險文教基金會、領航社會福利慈善基金會等公司團體也都大力支持。但此次的金門巡演實際所需支出的費用高達700萬，其中不足款將由「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」的不分區行政費來補足。

紙風車文教基金會董事長李遠表示，這次的演出真的很不容易，等了15年因為有這些善心人士與企業團體的支持，花費這麼多人力才能夠來到這裡，重返金門可以說是「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」的最高潮，這次全團放下其他活動，專心到金門為地區的大、小朋友帶來精彩演出，也希望藉此可以吸引更多人進入表演藝術的世界。

昇恆昌總經理江建廷說，他在2010年即與紙風車結緣，自己看紙風車都很感動，紙風車的戲非常適合全家一起觀賞，他們的演出不只是給小孩看得，是連大人看都會很感動，歡迎金門的朋友有機會一定要來看戲。

台灣產物副總經理許乃權則提到，該公司董事長夫人暨領航慈善基金會執行長吳慕恒，與金門有著家族淵源與情感，秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念當然要回饋鄉里，期待紙風車在金門5鄉鎮的巡演，可以為金門帶來更豐沛的活力育與正向的能量。

紙風車指出，此次金門巡演準備了經典好戲《武松打虎》與《台灣幻想曲》。《武松打虎》傳達著「良善」、「捨己救人」、「仗義相助」等精神，傳統的故事結構改編成歌舞劇型態，融合武功身段、雜技、數來寶等，將東方故事融入西方歌舞中；《台灣幻想曲》則由四段故事組成：《唐吉軻德》、《在地故事》、《海底運動會》、《黑光幻想曲》。其中，又以《在地故事》最具意義與特別性。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，這次在金門的《在地故事》將追溯到西元803年，唐朝任命陳淵到烈嶼紅石島擔任牧馬監開始說到國共時期，金門更是站在戰火第一線，守護著台灣這塊土地。除了歷史背景的順序編排，紙風車也融合金門鄉野傳奇、建設地標與金門特產等，將整個金門風景人文呈現在舞台上。

紙風車劇團明(11)日首場演出將在金湖綜合體育館籃球場帶來「台灣幻想曲」，12日於金門大橋湖下端演出「武松打虎」，13日則在金沙文化園區管理所前廣場演出「台灣幻想曲」，14日在烈嶼鄉體育館演出「武松打虎」，15日末場則在金城鎮行政院金馬聯合服務中心前廣場演出「台灣幻想曲」，歡迎地區親子一起到場欣賞。