透過問卷調查、健康檢查知道長者的需求。（吳佩蓉攝）

透過問卷調查、健康檢查知道長者的需求。（吳佩蓉攝）

已邁入第11屆的陽明交大醫院十字軍宜蘭隊，今（10日）以「深入社區、探索未來」揭開序幕，進行下鄉服務至8月15日，為期6天，落實在地健康老化的願景。今年除了國立陽明交通大學醫學院學生外，首次加入電機學院、管理學院及人文社會學院的生力軍，一起激發出不同的創新想法與體驗。

自2012年配合陽明交大附設醫院執行「健康活樂宜蘭市」計畫，在周碧瑟老師號召下成立了十字軍宜蘭隊；今年將走訪宜蘭市的大新里、神農里及民權里，推展醫院深耕社區。為了社區服務回饋鄉里，此次除了醫院員工與志工參與外，特別邀請宜蘭國際獅子會一同帶領十字軍參加訪視活動。

陽明交大教授許銘能表示，去年融合、今年蛻變，2樣為陽明交大合校的主軸， 學校近幾年會很艱辛，但陽明的使命就是要如何讓學生透過社區拜訪了解長輩們所面對的困境跟需求是什麼，從中體會讓學習更紮實，也能在過程中獲得更好的衛教；把關懷帶入社區，也像家人般提點長輩們時刻注意身心健康、快樂生活。

陽明交大醫院院長楊純豪說，宜蘭隊持續12年的耕耘，已完成一次宜蘭市65歲以上長輩的訪視，也從2017年開始陸續追蹤，分析結果顯示宜蘭市由於高齡化趨勢，長輩罹患多種慢性病比率持續上升；這些訪視分析資料已轉化成數據庫提供諸多學術研究，對於在地流行病學有重大的意義，亦可讓醫院繼續邁向成為縣民信賴、首選的目標。

就讀醫學系二年級的曾宇佑，去年第一次加入，單純想要看不一樣縣市長者的生活健康情況，透過問卷調查、健康檢查知道長者的需求；但此次以隊長的身分參加，想要帶領同學們從過程中感受到跟他當初一樣的感動，覺得非常有意義！且陽明交大合併後，2校學生可彼此交流，也能學習試著關心家裡的長輩、多點互動。