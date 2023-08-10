桃園市今天下午起各區陸續降下強降雨，經濟部水利署也同時對桃園市發布一、二級淹水警戒。水務局統計，大溪區、八德區、桃園區、龜山區等4區1小時雨量皆達40毫米以上，尤其八德地區1小時更高達69.5毫米，目前已開設三級應變中心。

水務局長劉振宇指出，昨天便研判到今天午後恐有強降雨發生，因此已將轄管的43處水門啟閉至防汛狀態，也於龜山區A7周邊及中壢區等易淹水點提前預布抽水機。今天下午3點起雨勢逐漸加大，捷運長庚A8站移動式抽水機及公滯四滯洪池隨即於15時20分啟動調控應變，楊梅區梅獅路於16時啟動抽水，為確保區域安全，市府也開設水災三級應變中心，加快速度處理災情。

水務局提及，這次降雨積水地區包含八德區、桃園區等局部區域共計約3處積淹水事件，包含八德區桃鶯路與興隆街口等路口積淹，但積淹水深度普遍小於30公分，皆於雨停後半小時內退水，後續將針對本次淹水點逐件檢討淹水原因，每月跨局處追蹤改善易淹水點。