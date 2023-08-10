國民黨總統參選人侯友宜10日下午到台中市中區參拜輔順將軍廟並舉行座談會， 中捷藍線一定要蓋，改善台中空汙。（張妍溱攝）

國民黨總統參選人侯友宜10日下午到台中市中區參拜輔順將軍廟並舉行座談會，中區里長幾乎到場相挺，現場高喊凍蒜！侯拿起紙跟筆，傾聽民意並記錄，承諾未來若當選，中捷藍線一定要蓋，改善台中空汙，讓經濟更繁榮。

國民黨立委參選人羅廷瑋當場指出，捷運藍線到中區並連結火車站、轉運站、及中區各觀光景點，再造中區繁榮，盼侯友宜未來當選總統，當盧秀燕市長最大的靠山，完成捷運藍線。

羅廷瑋說，據了解，全國各縣市捷運站預算8千多億，台中市僅佔228億元這絕對不夠，盼侯承諾讓中西東南區都有捷運促進經濟發展；另台中國際機場未來更國際化，爭取更多班次跟航線、便利交通，讓旅客來台中旅遊、振興經濟。

「交通方便、減少空汙！」侯友宜指出台中市是中彰投的中心點，所以台中發展是中部大事情，捷運到哪裡、都更就到哪裡，台中捷運藍線一定要蓋，綠線完成，大家使用捷運、減少開車就能改善空汙問題。

「執政不分顏色！」侯友宜表示，民意是主流，人民講得話最大、要相信人民，遺憾的是目前民意卻是執政黨做主，強調政府的投資、執政不應分顏色。

侯友宜說，他擔任刑事硬拚的個性，只有一個信念就是用生命顧台灣、保護老百姓安全，這次選舉也是用生命顧台灣安全，讓下一代安居樂業平安成長。