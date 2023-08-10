國民黨總統參選人侯友宜近日到台中「類Long Stay」，今日行程滿檔到多個廟宇參拜，也在順天宮輔順將軍廟舉辦「廟口開講」與鄉親搏感情。侯友宜提到台中捷運藍線建設，強調執政不分顏色，也提到民進黨執政後詐騙猖獗、通膨高漲，「再讓民進黨做下去，台灣就爛光了」。侯也強調他的信念就是「用生命顧台灣的安全，讓這塊土地可以安居樂業，讓下一代、下下一代能夠在台灣平安成長。」

國民黨總統參選人侯友宜10日下午到台中市中區參拜輔順將軍廟並舉行座談會， 中捷藍線一定要蓋，改善台中空汙。（張妍溱攝）

侯友宜先是稱讚台中市長盧秀燕的施政表現，也替抱病的盧秀燕向市民鞠躬、道一聲感謝。侯友宜說，他在新北市常說新北好，台北好、 桃園好、北台灣就會好，台中也是一樣，台中好，也能帶動彰化、南投甚至苗栗一起發展，台中的發展是中部的大事情。台中捷運藍線應該要好好建設，中捷綠線、藍線把台中整個串聯在一起，就會很熱鬧；他也強調，捷運到哪裡，都更做到哪裡，向他在新北市推動的環狀線和輕軌，減少私家車輛上路也帶動周邊經濟發展，「台中捷運藍線一定要蓋！」

侯友宜也喊說，執政不分顏色，只有全台灣的人民最大，這幾年的民主不是人民作主，而是民進黨在做主；他提到，之前的im.B 詐騙，政治跟商人勾結、詐騙，三年裡，詐騙案件從6萬件成長到13萬件，為什麼以前沒有那麼多，現在這麼多，就是因為中央沒源頭管理。

侯友宜也說，這幾年薪水沒漲，但通膨導致物價高漲，世間的甘苦人就是賣路邊攤和菜市場的攤販，他自己也是南部市場長大、爸爸是豬肉攤商，所以他知道最辛苦的就是這些人，一定給他們照顧、關懷。

侯友宜提到，他之前去日本訪問時，政治領袖跟國會議員最關心就是台海危機，他的父親曾經歷過國共內戰，看到戰後台灣百廢待舉、民不聊生，他這一代很幸福沒遇過戰爭，但是現在兩岸的關係，不是避戰，而是兵役延長、國防預算提升。

侯友宜強調，兩岸要交流，陸客要來旅遊、陸生要來讀書，兩岸有交流、了解，就不需要做兵役延長這些事情，不需要把中國大陸擋得死死的，制度上雖然不同，但人與人之間是可以和平相處；他也希望下一代、下下一代的子孫要進入職場，年輕人有穩定的工作，經濟產業才會發展，最重要是國家安全要顧好，國家安全顧好，孩子才能遠離戰場。

侯友宜表示，這一次總統選舉，是台灣選擇戰爭與和平最重要的時刻，若民進黨再次當選，台獨黨綱不改兩岸一定兵凶戰危，且這幾年高端、光電，多少弊案都沒有處理，「再讓民進黨做下去，台灣就爛光了，對不對！」現場也爆出熱烈的掌聲，民眾也大喊「對！」。

侯友宜也用台語嗆說，「寵豬舉灶、寵子不孝、寵民進黨大家都在哭。」這次選舉絕對不能再投給民進黨，這次投錯，不只是未來八年，是整個人生都毀了，沒有和平、安定，甚麼都沒有，沒有一個有清廉、公平、有效率的政府，國家就無法發展。

侯友宜也喊說，他一生只有一個信念，就是保護中華民國，顧好百姓的安全，從以前沒穿防彈衣拿槍跟搶匪對峙，都是在用生命顧台灣，這次他也是用40幾年來沒變的態度，「用生命顧台灣的安全，讓這塊土地可以安居樂業，讓下一代、下下一代能夠在台灣平安成長。」