經過Covid-19的疫情考驗，睽違4年後，「第10屆臺印勞工工作層級會議」於近日舉行，並達成多項共識，包括促成印尼移工在臺及回台轉任中階技術人力，台印雙方將儘速確認引進農業及畜牧業移工申辦文件，最快9月上路；擴大直接聘僱專案選工服務範圍納入機構看護工等。

據統計，目前在台工作的印尼移工已有25.9萬餘人，高居所有移工人數首位，印尼移工來臺多從事家庭看護工作，近1年以來更有近6700名印尼移工轉任中階人力，其中家庭看護移工就占9成，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，藉此讓雇主獲得優質人力，移工也得到更高薪資待遇。

印尼總司長Suhartono也說，台灣政府保障移工權益相當完善，加上雇主與移工相處十分友善，所以有更多的印尼移工選擇到臺灣工作，而臺方新推出的留才久用方案，將能創造更多資深印尼移工的工作機會及更好的待遇，印方會積極與台方共同推動「移工留才久用」方案。

本次工作層級會議，雙方就印尼移工在台聘僱管理、中階技術人力、移工權益保障等共達成8項共識，包括共同推動「移工留才久用方案」促成印尼移工在台及回台轉任中階技術人力，並簡化申請流程；台印雙方同意持續推動直接聘僱印尼勞工之合作，並擴大直接聘僱適用範圍至機構看護工。

共識也有台印雙方同意各自加強查處仲介公司超收費用違規行為；確認引進農業及畜牧業移工申辦文件；共同檢視及調整印尼移工赴台工作之勞動契約內容；印方同意於出國前職前訓練課程加強教育印尼移工來臺工作應注意不得非法從事工作及注意防制詐騙、印方將再行評估既有移工健檢醫療機構能量與品質及在爪哇地區新設健康檢查醫療機構的需求；確認移工在台合法聘僱期間，經依法參加台方職業災害保險、全民健康保險，及依法投保勞工保險或依勞動契約投保意外險。