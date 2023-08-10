為了讓基隆市的新住民更能夠融入在台灣的生活，基隆市政府成立了新住民事務委員會，日前新住民代表也與基隆市長謝國樑會面，反映相關問題。謝國樑表示，今年中元祭的花車遊行，將會有一部新住民的花車，並且也由新住民家庭及海大外籍生等，組成遊行隊伍。

基隆市一年一度的中元祭系列活動，一向是基隆人展現多元、共融的城市價值最直覺的管道。基隆市綜合發展處表示，新住民代表今年初曾向謝國樑表示，希望能夠參與中元祭的花車遊行。

綜發處表示，市府已經在今年的中元祭花車遊行活動中，規畫一部由新住民參與的花車，並由新住民家庭與海大外籍生等成員，組成近80人的隊伍進行遊行。

另外，在與謝國樑會面時，新住民也希望基隆市府能夠重視新住民急難救助的管道不足，以及通譯課程調配等問題，謝國樑也當場要求綜發處與相關局處合作，盤整市府擁有的相關資源，協助新住民解決生活中的相關問題。

謝國樑指出，透過新住民事務委員會的交流及事項反映，有助於了解新住民的需求，並藉由林麗蟬處長的自身背景及經驗，協助各局處改善新住民業務的相關需求，並藉由盤點合適空間、設立類似多國語言的1999服務專線，由專人協助解決新住民問題，並在過程中累積經驗並找到解決方法。

另新住民所需的活動使用空間已進行盤點，將規畫與社大合作，開設景點導覽等課程，同時培訓新住民擔任種子講師，以期服務新住民進行各項宣導。