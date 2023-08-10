海口故事園區有水管屋、小木屋、烤肉設施。（周麗蘭攝）

海口故事園區露營區位於口湖鄉，鄰近金湖漁港，由於闢建時屬農牧用地，雖然設施齊全，但無法對外開放，縣長張麗善上任後於2021年變更為遊憩用地，吸引露營族到雲林，縣府最近再補助口湖鄉所620萬元整修，完工後將委外經營。

海口故事園區有水管屋、小木屋、烤肉設施，面積約21公頃，是前任縣長李進用任內爭取中央補助7000萬元闢建，因地目是農牧用地而無法正式對外開放，十分可惜，但仍有民眾口耳相傳來野營。

海口故事園區腹地大，附近有漁港、生態池，海堤夕陽美景浪漫，非常適合露營活動，縣府、口湖公所花2年時間完成地目變更，目前有2公頃面積可作為合法露營區。

不過園區自開闢以來既有設施已有損壞，鄉公所請求縣府修繕，縣府為確保遊客使用安全，同意補助620萬元由公所辦理園區改善工程，包括整修露營平台、沙坑、步道、貯存室貨櫃屋、園區綠美化，預計今年底完工，後續由口湖鄉公所管理維護。

縣長張麗善10日會勘，她表示希望口湖鄉公所盡速完成修繕工程，尤其是綠美化、衛浴設備，正式啟用後串聯北港、水林、口湖的五分車文化廊帶，更豐富「幸福61公路」的休閒景觀，從麥寮、臺西，四湖、口湖一路吸引遊客前來雲林。