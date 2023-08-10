新竹縣私立義民中學自行刪改服務規約的10名教師被校方不續聘，8日由全教總陪同到教育部陳情後，再發起網路連署罷免校長陳衍財，一系列抗爭活動下來，10日終有初步結果，義民中學發出公告表示，依照教師法續聘10名教師且不須回擲應聘書，預計12日發放薪資。

10名教師因刪改服務規約，遭到義民中學不續聘，3日校方邀集10名教師溝通協調，不再堅持將10位教師視為拒絕應聘，4日再次以快捷遞送聘書與應聘書予10位教師，期盼教師能簽回應聘書。不過教師們仍未接受校方條件，6日與全教總前往縣府再次展開協調，不過當天義民中學校長及董事長均未出席，讓楊文科大怒，7日直奔義民中學了解情況。

全教總與10名教師8日前往教育部陳情，譴責義民中學董事長潘鵬仁罔顧師生權益，更批評校長陳衍財治校無方，要求教育部依法解除校長職務，更於網路發起連署罷免校長陳衍財。

義民中學勞資爭議在10日有了初步結果，校方發布聲明公告，就專任教師112 學年度薪資案及就112學年度新聘約提出修正意見遭致不續聘案，依照教師法將續聘10名教師，根據行政作業程序將於12日發放薪資，原本4日要求教師們10日內回擲應聘書，也免就該聘約簽回。

義民中學公告中指出，根據教育部函釋意旨，私立學校應將教師聘約視為學校重要章則，納入校務會議討論，故有關教師聘約修正一事，仍應依規定召開校務會議或其決議之機制協商討論。因此教師先前於簽回應聘書時，擅自刪改諸多契約條文，顯不符前開意旨，在未依據前揭法律程序修正聘約前，與教師間聘僱規約仍應按111學年度聘約予以執行。

至於修正聘約爭議，義民中學代表人與教師委託工會於校務會議前針對聘約條文展開協商，待協商完畢後再召開校務會議，討論聘約修正一案。

對此全教總樂見爭議有初步結果，期待學校落實公告，給薪並與全教總啟動服務規約協商。「終於可以去學校了！」抗爭教師之一的李姓英文老師表示，看到學校公告釋出很大善意，自己也對結果很滿意，不過由於薪資一直以來都被打折，這部分已委託律師協助爭取。

另一名季姓國文教師也表示，在抗爭這段時間以來身心俱疲，頂著相當大的壓力，聽到正向消息，「終於可以好好睡個覺了。」他表示，校方公告內容也等於教師們的訴求基本上已達成，後續會委託全教總幫助老師們團協商，把經過勞資協商的契約定型化，較符合教育部法令規定。