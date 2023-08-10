台鋼雄鷹送出狀元郎林子偉，向樂天桃猿換來3球員加王柏融契約權轉讓，針對王柏融的部分，領隊劉東洋表示，有透過經紀人探詢球員意願，「他本人有高度意願，但現在因為合約關係沒辦法有太多表態，未來他成為自由身後，明年有高度意願回來加入台鋼棒球隊。」

王柏融今年與日職火腿隊簽下育成合約，在7月31日前拚回支配下，讓背號從3位數轉為2位數，現在仍持續為了拚上一軍而努力中。劉東洋說：「未來一但他成為自由身，台鋼球團也會展現高度誠意，會立刻飛到日本去與他洽談新合約。」

劉東洋也提到，外界對於王柏融在日本近況有疑慮，但他有透過日本管道去了解球員狀況，「總結來說他的技術方面沒有太大問題，欠缺的可能是自信心，所以我們對他是很有信心的，因為柏融巔峰時期是在洪總旗下打造出來的，所以我們很有信心迎回他，再次展現自信與風采。」

總教練洪一中也分析王柏融這幾年在日職表現不如預期的可能性，認為多少跟心態有關，「他是很講求完美的選手，跟個性有很大的關係，可能在異地語言不通，也沒有談話對象，加上他不像有些人從高中就在日本，加上日本出產很多強投，打者要生存本就不容易。」

洪總還提到這次交易中希望能換來王柏融的原因，「他是不容易受傷的打者，有時候要他休息也不太願意，是鬥志非常球的球員，台鋼現在就很需要像這樣的學長帶著小鷹們往前衝。」

台鋼雄鷹領隊劉東洋。（台鋼雄鷹提供）

這次台鋼與樂天交易案將在15日生效，王溢正、翁瑋均、藍寅倫將在當天向新球隊報到，劉東洋說：「上場就看選手調整狀況，由教練團評估。」而台鋼也特別澄清，「關於有媒體報導指出，此次林子偉交易案，台鋼另外有支付現金給樂天，添補薪資差額，在此澄清絕無此事。」