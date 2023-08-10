中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）臉蛋甜美，還有E罩杯的火辣身材，她時常會在社群平台大方放送性感美照，每每發文都引來上萬讚。近日她發文上傳拍攝的泳裝美照，有黑色與白色兩款風格不同的泳裝，火辣身材電暈網。

短今昨（9日）在社群平台發文，她吐露心聲：「回台灣後，怎麼有一種放完暑假，要收心的感覺，我還想玩」，只見她穿著白色泡泡袖泳裝，長髮以白色緞帶綁成雙馬尾，側面身材前凸後翹，深V曲線超級養眼，清純中帶著性感。短今今（10日）再發文，直呼「如果昨天的泳衣是小天使，那今天就是小惡魔了」，短今一身黑色低胸泳衣，胸下到腿根是薄紗布料，透出白皙肌膚，正面超兇北半球現形，火辣身材讓網友看到噴鼻血。

網友紛紛大讚：「喜歡小惡魔的感覺，很有魅力，也有很大的反差感。」、「短今太美了」、「好難抉擇」、「太辣的惡魔」、「應該是大魔女吧」、「短今真的是性感小惡魔，好辣」、「這眼神太殺了」、「這女人味太香了吧」、「天使跟惡魔都可以」、「可惜沒把腰身襯托出來，不然應該會更性感」、「妳是女神」、「衣服⋯ 太邪惡」。

短今8月初和中信兄弟啦啦隊成員們一起飛往日本參加「台場冒險王2023 SUMMER SPLASH！」活動，17名啦啦隊成員穿著制服賣力表演，活力詮釋經典的「炸裂陳子豪」舞步，她們的表演還被日媒報導，當地粉絲表示希望能多多在海外有更多表演。