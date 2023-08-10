前空軍桃園基地設施群古蹟分區分期修復中，屬於35中隊飛機棚廠附屬建物的71機庫，未來預計除展示古蹟本體外，擬設大型戶外廣場，提供休憩和集會空間。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

前空軍桃園基地設施群為國內除役後保存最完整的軍事基地，曾見證台灣重要國防歷史，各古蹟建物具保存價值。桃園市文化局分區分期修復活化，現階段規畫35中隊飛機棚廠附屬建物及減壓室、耐爆指揮所暨氣象觀測所修復工程，預估經費7100萬元，由文化部與國防部軍備局補助以及桃園市政府配合款支應，逐步修復未來博物館園區各建物，預計明年完成規畫設計並爭取經費施作。

這次修復計畫範圍包括「黑貓中隊」35中隊飛機棚廠周邊附屬建物2處倉庫、2座哨亭、2座機堡、1座機庫、1座試車機堡、減壓室、耐爆指揮所、耐爆氣象觀測所等12處建物，皆在航空城公27公園範圍內。各建物結構損壞情況不同，例如機棚東側棟南區表面保護層有裂縫、鋼筋鏽蝕，而在機棚西側棟北區則有鋼筋明顯鏽蝕、混凝土裂縫位於梁柱接合處、鋼筋斷面有損傷等情形。

文化局說明，建物修復工程預計清理並敲除浮脫部分、鋼筋除鏽並塗布還原劑、補填環氧樹脂砂漿，評估補強鋼板或碳纖維等。至於建物戶外道路與綠地，將以安全無障礙環境、多樣設施、綠環境原則，融入幾何與主題元素打造戶外景觀。

其中，35中隊飛機棚廠與附屬建物未來預計設置飛機模型展區、用於特展或常設展的主展區、典藏庫房、多功能會議室、博物館商店、餐廳等，另外71機庫除了展示古蹟本體外，也擬設置大型戶外廣場，提供社區休憩、集會空間。

文化局表示，此工程預計明年完成規畫設計後，向中央提案爭取再造歷史現場經費補助，35中隊飛機棚廠未來作為前空軍桃園基地博物館園區一員，園區包含航空科學類、歷史文物類、古蹟類、地景類等功能，為綜合型博物館園區，以記錄區域變遷與記憶、連結土地人文記憶情感、展示航空城未來發展方針、串聯城市藝術文化為目標邁進。