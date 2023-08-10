某知名科技大廠一名男主管，遭2女下屬指控，2度在聚餐時對他們講述酒店消費經驗，如酒店妹下體塞冰塊等性別歧視言行，還曾在會議室拿女求職者履歷公開評論外貌等，2女擔憂到職前恐也遭類似對待，感到十分不舒服，都因而身心崩潰接受精神治療，憤而對主管提告，新竹地院日前判該主管賠償2人各15萬元。

判決書指出，2女109年底進入該科技大廠擔任工程師，110年2月聚餐後，主管邀約酒吧消費，A女與B女指控，主管當她們的面吹噓過去的酒店消費經驗，「男生和女生（酒店妹）猜拳，男生輸了要喝一杯，女生輸了要脫一件衣服脫到沒衣服的時候還猜輸就要下體塞冰塊，男生去酒店坐一排，酒店女生跪在地上幫坐著的一排男生吹喇叭。」

B女則是指出，3月同事生日聚餐時，主管邀約吃飯，同行的有7人包含主管的老婆和小孩，當場有許多人都可以作證，主管在吃飯過程中，又講了過去酒店消費經驗，「讓我感覺很噁心和不舒服」。

而近1年後，2女111年2月向公司提出申訴，該主管向性騷擾申訴委員會表示，「我分享去舞廳、聲色場所的經驗，以前老闆會帶我們去，但我印象沒有講到上述事件。我也不是對大家說，我可能是跟Mark說」等語」。

法官檢視該公司性騷擾申訴委員會紀錄，認為2女指控應屬事實，審酌聽聞此等言論之人，確常會產生受到冒犯、不舒服之主觀感受，是該主管言論欠缺尊重女性之人格尊嚴、隱私權的平權觀念，也造成使2女心生感受冒犯的情境，不當影響2女的工作、活動或正常生活之進行，堪認為係基於性別歧視之性騷擾之態樣之一。

該主管則向法官表示，2次聚會時妻子及兒子都在場，且在場人數眾多，不可能對在場多數女性性騷擾，並且否認公司的性騷調查報告結論是事實，調查報告雖稱「有其他數名在場證人可以佐證」，但當日在場者至多只有1名證人，實無從作為認定被告有原告所指行為之依據。

該主管表示，聚餐後長達一年，2女均無任何異常，也沒向其他好友抱怨時有提及講述酒店經歷等情事，自己與2女互動均全部正常，她們並未表現出有心生厭惡的狀態，且會說酒店經驗是2女提問，並非是性騷擾。

法官日前依性騷擾防治法判決，2女確因該主管而受有精神上之痛苦，均多次接受心理諮商，依兩造雙方經濟狀況及被告侵害之程度、對2女所造成之損害等一切情狀，認A女請求之精神慰撫金75萬元、B女請求之精神慰撫金55萬元，尚屬過高，均核減為15萬元為適當。

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