智邦第二季合併營收201.20億元，季增2.21％，年增7.61％，第二季合併稅後純益為22.45億元，季增10.20％，年增8.30％，第二季每股稅後淨利4.02元。
累計今年上半年合併營收398億元，年增15.63％，上半年稅後純益42.82億元，年成長27.44％，上半年每股稅後純益達7.67元。
網通大廠智邦科技（2345）今（10）日召開董事會，會中通過承認今年第二季與上半年合併財務報表，其中，上半年稅後純益42.82億元，年成長27.44％，上半年每股稅後純益達7.67元。
智邦第二季合併營收201.20億元，季增2.21％，年增7.61％，第二季合併稅後純益為22.45億元，季增10.20％，年增8.30％，第二季每股稅後淨利4.02元。
累計今年上半年合併營收398億元，年增15.63％，上半年稅後純益42.82億元，年成長27.44％，上半年每股稅後純益達7.67元。
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