智邦第二季合併營收201.20億元，季增2.21％，年增7.61％，第二季合併稅後純益為22.45億元，季增10.20％，年增8.30％，第二季每股稅後淨利4.02元。

累計今年上半年合併營收398億元，年增15.63％，上半年稅後純益42.82億元，年成長27.44％，上半年每股稅後純益達7.67元。

蔚華科上半年虧轉盈 每股稅後純益0.48元
增加跨國企業業務 中菲行上半年每股賺4.03元
統新上半年合併虧損7,295萬元 每股虧損1.89元
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