南投縣仁愛鄉是全台夏季蔬果重要產地之一，年產值破8000萬元，未料卡努風災短短2天在仁愛鄉降下約台灣半年雨量，造成農業災損慘重，農業部長陳吉仲勘查農損情況，允諾仁愛鄉農產業全部品項、畜牧類雞、畜禽舍及埔里鎮木瓜、苦瓜、百香果、絲瓜等受災農戶，10日至19日止可申請現金救助及低利貸款。
農業部初步統計，卡努颱風造成全台1.5億元的農損，其中高達八成五都在南投縣，包括仁愛鄉櫛瓜、甜椒、番茄，及埔里鎮的百香果、苦瓜、木瓜等，都因爲狂風豪雨造成嚴重農損，甚至有養蜂場約300個蜂箱遭大水沖走，遍地都是密封的屍體，令農民心淌血。
天災現金救助需要各鄉鎮公所派員前往受災戶農地現勘。農業部考量仁愛鄉幾乎所有農路都坍方、受損，山區交通不便，可能讓會勘工作大受影響，直接公告仁愛鄉全品項都可以申請天然災害現金救助，減輕公所人力負擔，也能讓農民盡得到救助，有資金復耕、復建。
實際從事農、牧生產的受災農民除申請現金救助外，也可申請農業天然災害低利貸款，貸款利率依中華郵政2年期定期儲金機動利率減0.305％機動計息、目前為年息1.29％，申請者也將加速審查。
南投縣農業處表示，仁愛鄉現金救助品項有農產業全品項、白肉雞、有色肉雞及畜禽舍，現金救助額度依《天然災害現金救助辦法》辦理。另埔里鎮現金救助品項為木瓜每公頃8萬元、百香果每公頃10萬元、絲瓜每公頃4萬6千元、苦瓜每公頃5萬1千元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。