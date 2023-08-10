埔里鎮農田裡的木瓜樹不堪卡努風災的狂風暴雨，果樹因此倒伏，農民損失慘重。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災過後，木瓜田裡到處都是爛果，清都清不完。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉是全台夏季蔬果重要產地之一，年產值破8000萬元，未料卡努風災短短2天在仁愛鄉降下約台灣半年雨量，造成農業災損慘重，農業部長陳吉仲勘查農損情況，允諾仁愛鄉農產業全部品項、畜牧類雞、畜禽舍及埔里鎮木瓜、苦瓜、百香果、絲瓜等受災農戶，10日至19日止可申請現金救助及低利貸款。

農業部初步統計，卡努颱風造成全台1.5億元的農損，其中高達八成五都在南投縣，包括仁愛鄉櫛瓜、甜椒、番茄，及埔里鎮的百香果、苦瓜、木瓜等，都因爲狂風豪雨造成嚴重農損，甚至有養蜂場約300個蜂箱遭大水沖走，遍地都是密封的屍體，令農民心淌血。

天災現金救助需要各鄉鎮公所派員前往受災戶農地現勘。農業部考量仁愛鄉幾乎所有農路都坍方、受損，山區交通不便，可能讓會勘工作大受影響，直接公告仁愛鄉全品項都可以申請天然災害現金救助，減輕公所人力負擔，也能讓農民盡得到救助，有資金復耕、復建。

實際從事農、牧生產的受災農民除申請現金救助外，也可申請農業天然災害低利貸款，貸款利率依中華郵政2年期定期儲金機動利率減0.305％機動計息、目前為年息1.29％，申請者也將加速審查。

南投縣農業處表示，仁愛鄉現金救助品項有農產業全品項、白肉雞、有色肉雞及畜禽舍，現金救助額度依《天然災害現金救助辦法》辦理。另埔里鎮現金救助品項為木瓜每公頃8萬元、百香果每公頃10萬元、絲瓜每公頃4萬6千元、苦瓜每公頃5萬1千元。