鴻運瀝青化學公司因位於新北市土城區的土地，經都市計畫納入計畫道路範圍內，提起行政訴訟請求撤銷，台北高等行政法院認定，內政部的都市計畫有利益衡量的瑕疵屬違法，判決宣告「變更土城都市計畫（第三次通盤檢討）（第二階段）都市計畫案」無效。可上訴。

本案是因，新北市政府擬定「變更土城都市計畫（第三次通盤檢討）（第二階段）都市計畫案」，考量現況道路調整計畫道路線型，依原計畫道路範圍向東拓寬，將原計畫中0.1875公頃之工業區變更為道路用地，使變更後之計畫道路由15公尺漸變成36.5公尺，得以順接高速公路涵洞口。

該都市計畫經內政部在2021年9月13日處分核定，新北市政府9月29日起發布實施，鴻運瀝青化學公司認為，其所有坐落新北市土城區大安段756地號土地，經都市計畫納入計畫道路範圍內，損害其財產權，提起本件行政訴訟。

台北高等行政法院審理後認為，本件已徵收未開闢之計畫道路未能向南銜接至高速公路涵洞，造成計畫道路與現狀道路不符之情況究應採取何種變更方案，自應由內政部及新北市政府踐行「基本調查」與「分析推計」程序後重為通盤整體之規劃，判決宣告「變更土城都市計畫（第三次通盤檢討）（第二階段）都市計畫案」無效。可上訴。