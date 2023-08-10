桃園市中壢區漁會8月19至20日將於永安漁港辦理「2023海客漁鄉鱻有魚 永續海洋・食魚教育活動」，圖為去年食魚教育活動。（中壢區漁會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區漁會8月19至20日將於永安漁港辦理食魚教育活動，圖為去年活動現場。（中壢區漁會提供／蔡明亘桃園傳真）

2023海客漁鄉鱻有魚「永續海洋・食魚教育活動」將於8月19日在永安漁港暨假日漁市登場，將邀請貴賓揭開今年活動宣言「旬魚慢食珍愛海洋」。中壢區漁會表示，8月19至20日，歡迎大小朋友來永安漁港走走，享受夏日海港風情，參加海客漁鄉鱻有魚活動的識魚洗禮，將對海洋獻禮的敬意，累積出生產、生態、生活共好的食魚文化。

中壢區漁會表示，2023海客漁鄉活動本著永續海洋精神引領國際慢魚運動，讓民衆食在地、享當季，透過識魚且食魚，學會珍愛海洋、說魚的故事。活動內容精彩，「慢魚講座」邀專家及達人開講，宣導食魚教育和永續海洋資源的關聯；「慢魚藝專區」展示藝術家王有森手繪瓷盤12件，還有藝魚協會及四魚工作室藝術家作品聯展。

超人氣的「教育闖關活動」由專業海洋環境教師駐點解說，主題如漁市場小偵探、鯊魚面對面、海洋保育大作戰等，挑戰你我的漁業知識，寓教於樂的遊戲，無形中將食魚教育深入下一代的日常生活。

中壢區漁會提到，桃園永安漁港為全台唯一客家漁港，正港的海客原鄉，也是民眾認識海洋生態、體現客家漁業文化與食魚教育的最佳場域。桃市府與中壢區漁會長期推動食魚教育活動，以不屈不撓的客家本色全力支持在地農漁業。

中壢區漁會說，如今永續海洋為世界趨勢，人類該思考如何在食魚和永續海洋間取得生態平衡點，一個國家的食魚教育是否健全與持續，攸關整體海洋資源是否能永續，有了對餐桌上魚的深刻認知，自然會珍愛海洋，畢竟活在同一個地球的大家，絕不想見到海洋無魚的一天。

中壢區漁會表示，突破傳統教室框架，將食魚教育搬到漁港現場，利用聽講、嚐魚鮮、闖關、體驗、手作、探索漁港，認識台灣海洋生態、漁業資源、食魚文化，讓永安漁港成為永續海洋資源教育的「鱻舞台」，8月19至20日假期，歡迎遊客、親子、教師、愛海洋的朋友來永安漁港，快樂學習，食魚慢漁。