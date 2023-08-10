日本前首相，自民黨副總裁麻生太郎日前訪台時提到，日美台要有「不惜一戰的覺悟」，外界質疑這是麻生的個人觀點還是執政的自民黨態度？駐日代表謝長廷今天表示，日本政黨的黨紀非常嚴明，像這種重要的發言，不可能是輕率失言，應該是經過深思熟慮，符合執政黨政策下的觀點表達。

謝長廷指出，麻生太郎日前訪台時，提到「為了守護台灣海峽的和平安定，強大嚇阻力是必要的」， 因此，日美台要有「不惜一戰的覺悟」。此言引起中國譴責為「不自量力，大放厥詞」，日本在野黨共產黨等也批評「輕率」或「違背日本專守防衛政策的挑釁發言」，台灣則有各種不同解讀。

謝長廷以他對日本政壇多年的觀察和了解表示，麻生政治歷練豊富。而且日本政黨的黨紀非常嚴明，像這種重要的發言，不可能是輕率失言，應該是經過深思熟慮，符合執政黨政策下的觀點表達。

他說，綜觀麻生演講重點，基本上確定台灣海峽的和平安定對日本很重耍，絕對不能發生戰爭，基本上是挺台灣守護和平，但是他認為要有軍事嚇阻力、執行意志力，並讓對手知道這個能力意志力才能嚇阻戰爭達到和平，所以最終目的還是保護台灣海峽的和平。

對於麻生的說法，謝長廷表示，日本的輿論大致是肯定，這幾天遇到日本政界的人士也都相當肯定，認為麻生前首相「率直清楚的言所當言」，我們不宜過度解讀，更不應敵我好壞都不分的批評。