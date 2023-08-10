中國7月份居民消費價格兩年來首次陷入通貨緊縮區間，作為全球第二大經濟體日益加深的經濟困境，可能讓中國進入了一個可能較為危險的新階段。

《華爾街日報》指出，最近中國鶴弱公佈的數據描繪出更加黯淡的經濟前景，面對一系列問題，包括出口快速下滑、青年失業率創新高、房地產低迷，中國經濟復蘇勢頭正在減弱。

現在，從鋼鐵和煤炭等大宗商品到蔬菜和家用電器等日常必需品及消費品，中國正經歷一場不同尋常的商品價格下跌。這與世界上其他大多數國家的情況恰恰相反，大部份國家仍在努力抑制通貨膨脹。

報導指出，7月中國居民消費價格指數(CPI)同比下降0.3%，這可能只是暫時的，除去波動較大的食品和能源價格，其核心通脹率仍上升至今年以來的最高水準。其中的危險在於，如果價格下降的預期變得牢不可破，就會進一步削弱需求，加重債務負擔，甚至使經濟進入一個即便祭出刺激措施都難以擺脫困境的陷阱。

分析人士認為，通縮對於中國這樣債務負擔沉重的國家來說尤其危險，因為這會增加資金借貸成本，減少消費和投資。國的債務總額在2022年達到國內生產總值(GDP)的近3倍，這一比例高於美國。康奈爾大學經濟學家普拉薩德(Eswar Prasad)稱：「中國的現實情況看起來正愈發嚴峻。中國政府淡化通縮和增長停滯風險的做法可能會適得其反，令中國經濟更難擺脫下行漩渦。」

報導說，中國物價的下降可能有助於緩解全球其他地區的通脹壓力，因為中國出口商品會變得更便宜。但這也帶來了風險：大量中國製造的低價商品或將衝擊外國競爭對手，並導致發達國家的人失業。

對於中國來說，沒有出現通脹反映出國內經濟的失衡，其特點是供應充足而內需低迷。中國國家統計局的資料顯示，7月份工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降4.4%，降幅較6月份的5.4%有所收窄。PPI自去年10月以來一直呈同比下降趨勢，但CPI卻一直保持上漲，直到7月份才開始下降，主要原因是食品價格同比下滑。

經濟學家表示，即便如此，今年的消費通脹也不太可能大幅回升。原因是消費者信心不足，根源在於疫情帶來的不確定性、監管方面的不確定性以及對房地產市場的擔憂。

法國興業銀行首席中國經濟學家姚煒說，目前的問題是沒有明顯的驅動力來推動經濟復蘇。經濟學家預計中國央行將進一步降息，但許多人對用降息消除通貨緊縮壓力持懷疑態度，因為企業和家庭的信心恢復緩慢，增加投資和支出的意願有限。BCA Research首席新興市場策略師Arthur Budaghyan認為，這樣的環境使得溫和刺激措施無效，中國政府必須採取重大舉措來應對通貨緊縮，現在做的還遠遠不夠。