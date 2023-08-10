夏威夷航海大師Kimokeo用海螺為藝術家拉飛邵馬的妻兒祈福，並獻上擁抱。（蕭嘉蕙攝）

夏威夷航海大師Kimokeo率領40人組成的SUP、獨木舟、支架大洋舟船隊，於杉原灣海面繞行4圈。（蕭嘉蕙攝）

杉原灣岸上豎立40支由月桃葉、薑黃葉等在地植物製成的Kahili(權杖)，代表藝術家拉飛邵馬40歲誕辰。（蕭嘉蕙攝）

台東長光部落阿美族藝術家拉飛邵馬，致力復振航海文化，今年6月為部落海季下海打魚，不幸罹難，今適逢他40歲誕辰，曾共同造舟的夏威夷航海大師Kimokeo率領40人組成的SUP、獨木舟、支架大洋舟船隊，於杉原灣海域進行傳統追思儀式。

藝術家拉飛邵馬40歲誕辰 循夏威夷傳統追思

夏威夷航海大師Kimokeo吹響螺號，1艘載滿鮮花的支架大洋舟下水，同行人員包含已故藝術家拉飛邵馬的妻兒，舟船隨波航向杉原灣海域中央，引領40人組成的SUP、獨木舟船隊，圍成圓圈繞行4圈，象徵已故藝術家拉飛邵馬享年40歲，岸上則豎立40支由月桃葉、薑黃葉等在地植物製成的Kahili(權杖)。

台東縣南島支架大洋洲協會理事長江依茉表示，這是夏威夷慶祝生命的傳統儀式，今天也是拉飛邵馬40歲生日，眾人心懷喜悅之情緬懷，一如拉飛邵馬總帶給人充滿希望、未來的形象。

「感受到滿滿的愛」，拉飛邵馬妻子紅著眼眶說，很感謝大家為亡夫的付出，深深感受到愛不分國籍與邊界，也希望每一個人都能珍惜身邊的人。

漂流木雕塑藝術家拉飛邵馬，出身台東長濱鄉長光部落，2020年起，開始推動造舟，復振台灣南島語系航海文化。今年6月23日，為了準備海祭供品下海打魚，失聯1夜後傳出罹難噩耗。

台東縣南島支架大洋洲協會循夏威夷原住民傳統儀式，於杉原灣舉行拉飛邵馬40歲誕辰追思，曾與拉飛邵馬共同造舟的Kimokeo表示，拉飛邵馬對阿美族海洋文化、造舟技藝貢獻良多，堪稱是大師級人物，因此透過「船的儀式」表達敬意。