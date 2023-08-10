交通部公路總局重啟花東快速公路可行性評估，從花蓮崇德一直到台東市，陸續辦理地方說明會，納入民意，作為期末報告參考。今天分別到鳳林鎮、光復鄉舉行，立委傅崐萁表示，2017年第一次的評估報告結果，以成本效益考量終止，他認為攸關花東發展，要以公眾國家整體為主，「這條路一定要興建」。

公路總局第四區工程處副處長陳柏成及台灣世曦工程顧問公司計畫主持人劉重光經理表示，鳳林段規劃路線將於兆豐農場東側通過，二村、三村間通過，鄰近鳳林都市計畫區，並於鳳林增設交流道。至於光復段部分，規劃將以農業用地通過光復都市計畫區，並設立光復交流道，之後沿台9線通過大農大富農場，沿台9線、富源溪岸往瑞穗方向。

傅崐萁表示，蘇花改通車後，方便又安全，仍有部分路段必須銜接回原來台9線，交通部已進行「蘇花安」銜接起一個完整新路廊，加上「花東快」從崇德銜接「蘇花安」從新城太魯閣大橋到台東，以高架方式沿著台9線避開地質敏感地段，沿途經各鄉鎮都設交流道，對地方發展都是助益。

傅崐萁指出，花東快速道路於2014、2015年間做過可行性評估及說明會，當初規劃吉安到台東全長148.5公里，往北延伸至崇德段共173.7公里，評估經費700至1000億，最後公路總局以不符合經濟效益而擱置。這次重啟，路線也進行修改，經費提高到2300億，隨時間的推移，原物料調漲，現在不蓋，以後只會越來越貴。花東快還有醫療、救援功能，希望儘速興建。

光復鄉長林清水詢問，花東快若可行，建設期程約多久？鄉親期盼這條公路的建設，經瞭解從可行性期末報告送交通部、行政院核定、綜合規劃、環評、細部設計、用地取得到動工及完工約15年，希望交通部可以儘速辦理。

公路總局初步規畫的路線將銜接蘇花安，從花蓮秀林鄉崇德一直到台東市，全長173.7公里，將設17處交流道，玉里鎮規畫一座服務區，全線以路堤為主，總長約115公里，另有49公里長的橋梁、2.6公里的隧道，及7公里的路塹。

公路總局強調，將匯集各方意見，據以進行後續評估，並納入可行性評估期末報告。