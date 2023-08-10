震旦行第二季合併營收28.99億元，年增6％，稅後純益2.99億元，年增53％，EPS為1.33元。震旦行表示，大陸在疫情解封後，景氣逐步復甦，乘勢積極開拓市場，精實管理內涵，大陸家具事業獲利更呈現大幅成長。

震旦行今年上半年合併營收59.14億元，年增3％，稅後純益4.94億元，年增17％，EPS為2.20元。已完全擺脫疫情干擾，營運往正向發展。

震旦行表示，由於台灣事業保持穩定成長，大陸事業隨著刺激總體經濟復甦的政策持續推出，可望帶動市場景氣回升而迎來商機。下半年為辦公市場的傳統旺季，市場預估震旦行的單季合併營收與獲利將逐季上升。

展望後市，雖然總體經濟仍充滿變數，景氣將大幅放緩，震旦行近年積極推動的數位轉型及低碳轉型已逐漸顯現成效，並將循環經濟、資訊安全等ESG永續理念融入於經營流程與商業模式。

震旦行透過強化大數據、AI人工智能、IoT物聯網等數位科技的應用，打造智能、高效、環保、健康的辦公環境，協助顧客數位轉型及低碳轉型，拉開與同業差異性，提升成長動能。