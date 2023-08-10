大同上半年因精英併表，合併營收大幅提升至243.62億元、年增68.2％，加上華映宣告破產後、擺脫其沉重包袱，稅後純益12.14億元、較去年同期大增12倍，歸屬於母公司淨利10.35億元、年增7.6％。

精英併表、華映除列帶動財報亮麗，上半年營業利益亦維持逾14億元高檔。大同表示，受惠於國內電網強韌計畫與國外基礎建設蓬勃發展，電力事業群目前在手訂單超過百億元，今年上半年營收較去年成長18％，其中電纜事業部營收與去年同期相較成長36.5％、智慧電表事業部成長逾50％、重電事業部成長近10％。

大同指出，電纜事業部參與離岸風電及太陽能電廠系統案的輸配電建置，網路電信線產品在台市占率長居第一，高階網路線產品則預計於下半年量產。

智慧電表事業部去年即已取得台電低壓智慧電表標案數量超過150萬具，今年在高低壓智慧電表標案上又陸續告捷，加計去年來自日本、馬來西亞、泰國超過23萬具的智慧電表訂單，均成為今年營收成長動能。

此外，重電事業部今年以來已取得大安超高壓變電所345kV電力變壓器設備暨水冷卻系統設備案、台電單相6.9 / 13.8kV 100kVA亭置式變壓器等大型標案，高效節能非晶質變壓器接單與出貨量持續攀升，同時在國際市場上，也會擴大供應石化業、製造業所需變壓器，並加深與國際工程統包大廠的合作。