為推廣彰化優質伴手禮，彰化縣政府與中友百貨攜手舉辦「2023體驗彰化-美食伴手禮展」，今（10）日在中友百貨B、C棟13樓盛大開幕，彰化縣長王惠美、中友百貨顧問張光貝、彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲等人與會，開幕首日現場就人氣、買氣強強滾！

王惠美表示，今年彰化美食伴手禮展在中友13樓B、C棟，活動時間從8月10日至8月24日為期15天，可以一次買到66家彰化優質的美食與商品，周末（8月12日至13日）下午1時至6時於1樓C棟廣場，還有彰化優鮮的「中友小農市集」，邀請全國民眾把握這難得機會，在彰化館購起來。

王惠美進一步表示，彰化人引頸期盼多年的第一間百貨公司，下周一（8月14日）「中友百貨彰化店」將正式動土開工，未來將成為彰化縣的新地標，「今天帶著彰化美食伴手禮來到中友百貨開展，分享彰化縣產的各項優質產品、美食、伴手禮，作為活動的前哨站」！

活動期間於中友C棟13樓，有許多優質美食及商品，包括蜜麻花、魚酥、蛋黃酥、蜜餞、肉鬆等美食，以及綠色植栽、雨傘、美容巾、口罩等用品，還有地方小吃水蒸蛋糕、鹿港蝦猴、蒲燒鰻、羊肉爐等。

此外，第一屆500碗2023全台小吃新指南入選的店家到場進行快閃活動，平時是彰化縣的排隊名店，這次活動到中友百貨13樓活動會場，可以一次品嘗各家獲選的美食。

另於中友百貨1樓與C棟13樓也有展出滿滿彰化味的「台鐵135巡道車」、「燈籠」，邀請全國民眾前來中友彰化館消費。

中友百貨顧問張光貝表示，感謝王惠美縣長率領66家傑出的在地美食及廠商，來到中友百貨辦理特展，這次特展不僅僅是讓台中鄉親可以一次滿足，更重要的是可以體驗到彰化的美，甚至去彰化旅遊，相信本次展覽只是一個開始，希望能像星星之火，未來讓台中鄉親對於彰化更加喜歡。

張光貝說，彰化已經建縣300年，彰化是6都之外最大的縣，有2市6鎮18鄉，每一個鄉鎮都有特色，「王縣長就任以來，可以感受到她對彰化在地產業、經濟的發展非常用心，中友百貨也是受到感召，不久的將來會在彰化設點」，這個點希望跟台中做串聯，更用心的把台中鄉親引介到彰化，不僅是銷售而已，而是希望把彰化最好玩、最好吃的，透過通路擴展，相信一定會造成很大回響，未來希望跟縣府加強合作，把整個商圈繁榮做得更好。

彰化縣府經濟暨綠能發展處指出，活動現場每天都有不同超強卡司的「快閃攤位」，有第一屆500碗的北門口肉圓、杉行碗粿、阿璋肉圓，以及超人氣名店的彰化涼圓、阿章爌肉飯、鹿港楊州芋丸、大元麻糬等，每日快閃時間皆不同，館內也同時舉辦消費滿199元、599元、1,000元，皆有不同的限量精美好禮。