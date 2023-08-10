AES-KY第二季合併營收23.7億元，相比前一季減少18.86％、年減率40.52％，營業毛利率約37.38％，和前一季相當，稅後純益約4.39億元，相比前一季減少28.62％、較去年同期減少47.63％，每股純益5.15元。

展望未來，AES-KY以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能。