匯銀主管指出，台北金融市場股匯再度雙錯，台股開低走低，終場收16,634.7點，下跌236.24點，外資賣超109.65億元；匯市方面，外資操作則是偏雙向，整體來看是早盤匯出、午後轉匯入，加上新台幣匯價來到31.8元上方，出口商也積極進場拋匯，使得終場新台幣僅貶值1.2分，短線陷入狹幅區間震盪。

根據央行統計，美元指數下跌0.04％，但隨熱錢持續外逃，主要亞幣10日全數走貶，日圓重貶0.4％跌幅最深，其次為新加坡幣及人民幣各貶0.16％、新台幣貶0.04％、韓元貶0.02％。

匯銀主管指出，上午台股跌不少，外資也持續匯出，但午後外資卻轉向匯入，研判是因為外資預期美國消費者物價指數（CPI）有機會持續下降，在此時點趁匯價便宜、先行布局匯入。進出口商方面，出口商眼見匯價來到31.8元價位，進場拋匯大賣美元；進口商則在31.76元進場「認輸」。

匯銀主管表示，短線市場先看美國CPI數據，若比預期下降更多，美元指數可能就會反映走弱，非美幣別將有較大反彈可能，新台幣也就有機會走升；反之，若美國CPI如市場預期再度上升，新台幣將維持疲軟格局，續往31.9元方向前進，預計新台幣將先在31.5至32元大區間徘徊。

外匯交易原說，31.8元是出口商喜歡的價位，加上CPI公布前，外資也沒有持續匯出，新台幣有點站不上31.8元價位，短線陷入狹幅區間震盪，若要貶破31.8元需要題材激勵，以前波高點31.9來看，各項經濟數據表現將是影響外資進出關鍵，牽動新台幣貶至哪個價位。

近期新台幣上沖下洗，新台幣7月重貶2.95角，淪為最弱亞幣，進入8月外資持續匯出，8月以來合計已貶值3.2角，第三季累計已貶值6.15角，新台幣匯價直逼32元大關，且近期匯市震盪加劇，多個交易日上下波動1角以上。

匯銀主管分析，新台幣是跟著主要亞幣走貶而非獨貶，且國內出口尚未好轉，中央銀行也不急著出手干預，目前匯價仍在央行「容忍範圍」，近期頗有放手跡象，加上目前外資股利匯出需求持續，未來新台幣偏貶方向不變；以新台幣每年上下波動3元來看，新台幣今年最高落在29.5元價位，最低可能貶至32.5元，後續關鍵仍是美國何時停止升息，牽動新台幣第四季反彈走勢。