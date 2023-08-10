法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）與母隊巴黎聖日耳曼（PSG）的續約風波繼續僵持，由於合約只剩1年的姆巴佩拒絕提前續約，消息人士透露，PSG將冷凍這位超級巨星，把他踢出正選名單，不會參加將在周六PSG對洛里昂的法甲聯賽開幕戰。

姆巴佩已經缺席PSG的季前日本行，主席阿赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）只給他開出兩條路，要就同意2024年6月之後的新合約，要不然就在今年夏天離開。PSG不會讓姆巴佩走完現有合約後，以自由球員身份離開，讓俱樂部空手而歸。

為此，PSG已向姆巴佩下達最後通牒，王子球場的姆巴佩看板已被拆除，商品專賣店也將停售其球衣，如果不完成續約或是在今年夏天離隊，新賽季將不會給姆巴佩任何的上場時間，甚至將他踢出正選名單，要他坐上看台去。

但姆巴佩不續約的態度也相當強硬，他寧願坐在替補席上，不上場直到明年夏天合約到期。至於今夏離隊的選項，目前只有沙烏地阿拉伯的希拉爾正式對姆巴佩提出報價，可是姆巴佩想去的地方只有西甲「銀河艦隊」皇家馬德里。

十多年來，皇馬一直在追踪姆巴佩，並在過去兩個夏季轉會窗口中都試圖簽下他。有消息人士告訴《ESPN》，PSG有高層寧願將姆巴佩整個賽季排除在一隊之外，除非他延長合約，但姆巴佩方面似乎也不打算改變主意。