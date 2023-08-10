深根高雄浤圃機構攜手常益建設推動「文東都更案」，打造超高29樓建築配置制震宅今（10）日動土，未來將成區段地標建築。（柯宗緯攝）

高雄前金區五福三路原「五福土銀」屋齡36年，民間自力推動都更長跑10年，終於促成推動。深根高雄浤圃機構攜手常益建設推動「文東都更案」，打造超高29樓建築配置制震宅今（10）日動土，未來將成區段地標建築。

今「文東都更案」舉辦開工動土典禮，高市府都發局長吳文彥、工務局局長楊欽富、臺灣土地銀行副總曾學智等，與本案委託人浤圃機構董事長蘇宏圃、常益建設董事長陳承霖，及代理實施者中國開發資產管理董事長鄭重等人聯袂出席。

「文東都更案」基地位於前金區五福三路，近成功一路，原址為屋齡36年地上11樓土銀大樓，浤圃機構2009年取得該地建物部分產權後，考量其屋況老舊因此開始致力整合都更。

該案早在2012年11月提送都更計畫，2013年核准事業概要，2017年底報核事業暨權利變換計畫，共歷經4次都更大會審議、2次專案小組審議及不下百次協調會議，於2020年12月10日正式依都更條例，經高市都更爭審會審議通過，並於2021年6月18日核定都市更新事業暨權利變換計畫。

蘇宏圃指出，在漫長整合過程中經無數討論，感謝高雄市副市長林欽榮及都發及工務局等單位大力協助，終於完成都更整合，未來將規畫地上29樓、地下6樓住宅，1-3樓由土銀做為商辦使用，4樓以上為住家，住家坪數25-43坪共130戶。

浤圃機構總經理蘇姿菁指出，今日動土個案周邊鄰近大立精品與漢神百貨，屬亞洲新灣區核心區，生活圈享占地12.7公頃中央公園，而在公園旁也有捷運站，基地至輕軌光榮碼頭站更僅500公尺，而該棟建物的完工，因屬超高大樓可遠眺新灣區及高雄女中景致，朝向打造剛性需求自住景觀超高宅。