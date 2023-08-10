經營「88會館」，讓許多檢警高層涉入不當招待，顏面掃地的郭哲敏，因涉洗錢、貪瀆案10日下午押解回台，但當初檢舉他的李姓男子，因經營超跑公司偽造6900餘萬的不實合約，遭股東提告詐欺，士林地院日前判處李男2年4個月有期徒刑。

起訴指出，李為某超商租賃公司負責人，2021年9月與投資人原告簽訂合約，內容載明原告出錢，讓李男經營公司，以買賣、出租超跑來獲利。

李向股東表明要買4輛超跑，對方不疑有他，陸續匯款6950萬元給李，但李卻沒有實際去買車，陸續偽造汽車買賣合約、牌照登記書、車主資料等，以此獲取投資人信任，但實際卻將6950萬另做使用。

股東後來發現公司根本沒有4部新車，憤而向檢方提告，士林地院開庭時，李聲稱公司有財務轉況，為應急周轉才將錢挪做他用，士院審酌，李男壞文書信用，偽造不實資料使交通機關蒙受損害，但李事後已返還3450萬給投資人，相關財務經強制執行，另已清償990萬餘元，經扣除清償款項，未扣案犯罪所得2509萬餘元均沒收。

士院審酌李坦承犯行，非無悔意，依偽造文書、詐欺罪，判處有期徒刑2年4個月，可上訴。