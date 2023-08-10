斜槓達人「江湖人稱S姐」謝瑞珊將於九月舉辦講座，引導青年重新思考職涯（新北市政府青年局職涯發展科提供）

新北青年局固定每個月的「新北有課UKO」即將登場。九月的課程把目標著重在多元創新和自我提升，邀請女力學院共同創辦人「江湖人稱S姐」（謝瑞珊）和創才顧問公司華毅集成執行長吳思慧帶來職涯講座。這次課程還有「筆記軟體管理知識」、「思考工作坊」、「市場分析工具」、「設計直擊人心簡報」等多元課程，幫助青少年進入職場，11日中午12時起開放民眾免費報名。

江湖人稱S姐是知名斜槓達人，原本擔任軟體工程師，後來轉職成為獵人頭顧問，看過上萬份履歷和職場興衰後成立「女力學院」，幫助女性成長。除此之外，她還創立個人品牌，這次「新未來職場——多元職場規畫」，她會以自身為例，幫助青年思考職涯及如何規畫對的方向。

吳思慧這次將帶領學員認識創新大腦引擎，舉辦為期兩天的「創造思考工作坊」，萃取青年職涯九宮格計畫。Google教育家蔡興正的「科技筆記管理知識」將指導使用最新科技做筆記，利用「心智圖」將瑣碎知識結合自身知識體系。創識智庫執行長陳政廷也將引導大家如何掌握市場分析和趨勢。

青年局局長邱兆梅表示在這個新舊產業不斷變動的年代，單一技能的職涯規畫已經不適合，因此新北青年局每個月都會規劃不同主題課程，協助青年掌握最新趨勢，引導他們自我認識、提升，重新塑造自己的人生定位。