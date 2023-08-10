總統蔡英文論文門爭議，旅美學者林環牆仍窮追不捨。林環牆指出，他的申訴案在英國高等行政法院於6月21日才獲逆轉勝。獨立記者理查遜又在英國一審行政法院獲得逆轉勝；理查遜該申訴案，當然是針對蔡英文論文門而來。他不禁說，英國行政法院風向變了嗎？我們拭目以待。

旅美學者林環牆今(10日)在臉書粉專《獨立觀察》貼文表示，獨立記者理查遜（Michael Richardson）電郵通知，有關要求英國倫敦大學按照自由資訊法（FOIA）提供該大學1983-84博士侯選人考試管理規章請求，8月8日已在英國一審行政法院獲得逆轉勝。

林環牆接著指出，法官甘迺迪的裁決有二：1. 英國資訊特任官辦公室(ICO)建請一審行政法院逕自駁回理查遜申訴案的提議，已遭法官甘迺迪加以拒絕；2. 為了慎重處理理查遜的申訴案，法官裁令倫敦大學應與ICO同列「答辯人」，出席未來行政法院將舉行的口頭答辯。

林環牆點出，理查遜在一審行法院的申訴案，當然是針對蔡英文的論文門而來。終究邪不勝正，這個案子現在已是破洞處處。例如：1. 當提問蔡英文的原始紙本論文芳蹤何處時，校方先說是在1984-2010間遺失了，後又改口說蔡英文有無提交論文，校方無法確定；2. 當提問蔡英文的博士口試委員時，ICO曾說這項訊息的揭露會讓蔡英文受到傷害與痛苦，後來校方乾脆耍賴說，校方其實沒有持有蔡英文的博士口試紀錄；3. 當要求提供1983-84倫敦大學博士候選人考試管理規章時，校方又耍賴說該文件遺失了；4. 當要求校方說明2019年10月8日LSE官網貼出不具名聲明的出處時，校方說這是無理取鬧。

林環牆指出，他的申訴案在英國高等行政法院於6月21日才獲法官外克禮（Judge Nicholas Wikeley）有利裁決獲得逆轉勝，目前全案已發回一審行政法院、換法官更審。幾天前他才應法官要求提出火力全開的補申訴，全案正在審理中。現在理查遜在英國一審行政法院 於今年8月8日獲法官甘迺迪有利裁決再取得逆轉勝。英國行政法院風向變了嗎？我們拭目以待。