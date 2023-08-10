沛波鋼鐵總經理楊韻蒔表示，7月受颱風、降雨等氣候因素影響，下游營造工程進度延遲，鋼筋出貨量略受影響，但營收仍受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，單月及累計營收連續六個月刷新歷史同期新高紀錄，鋼價築底反彈回升氛圍漸濃，加上國內建築用鋼筋市場持續受惠於商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、公辦都更案等建築需求穩定。

楊韻蒔表示，近期鋼市利多訊息浮現，鋼價築底反彈復甦氣息濃厚，加上國內鋼筋建築用市場需求穩定，沛波樂觀迎接傳統旺季到來，下半年營運展望續樂觀。